Juego a ráfagas y pólvora escasa

La presión por los malos resultados y el volantazo en la apuesta por el máximo responsable del banquillo son dos de las claves que explican que la mayoría de seguidores del Granada CF no sepan demasiado bien cuál es la apuesta de juego de su equipo. Hay más factores extra, pero la realidad es que la vorágine en la que viven los de Los Cármenes puede afectar -y parece que lo hace- al rendimiento de algunos de sus futbolistas. Ello provoca que en la medular rojiblanca sólo hayan encontrado acomodo con continuidad una terna, cuatro a lo sumo, de jugadores -y eso, desde la llegada de Alcaraz-, y que la productividad se resienta. Además, si a ello se le suma su inconsistencia defensiva y la falta de pólvora de sus arietes, no es difícil comprender por qué el club granadino está donde está.

exceso de dibujos

Que no hayan encontrado en lo que va de temporada un 'once tipo' explica que los de franjas horizontales hayan tratado de poner en práctica varios esquemas, la gran mayoría con el mismo y limitado éxito. Esa cualidad de equipo camaleónico que es, en gran parte de ocasiones, una valiosa virtud se ha tornado en Granada en una búsqueda sin premio que se ha extendido en demasía en el tiempo. El trivote formado por Pereira, Samper y Uche Agbo, apoyado por los garabatos de Carcela y Boga, es el que más ha agradado a Alcaraz y con el que el conjunto granadinista ha estado mejor sobre el pasto -especialmente con la mejora del canterano del FC Barcelona-. Pero por esa básica zona del campo también han aparecido fugazmente hombres como el voluntarioso Angban, Toral, aquejado eternamente con el mal del pecho frío, o Javi Márquez, que, desde que fichó, no está y apenas se le espera.

pereira

El belga de origen brasileño Andreas Pereira sí ha sido un fijo casi siempre, tanto para Lucas como para su predecesor Jémez. No obstante, ambos se han empeñado en colocarle escorado a un flanco, a pesar de que el hábil mediocampista parece bastarse para que no le pesen los galones a la hora de jugar por el centro de la cancha. Cada vez que lo ha hecho, ha cumplido con creces. Es el mejor técnicamente de sus compañeros, tanto en la posición de cinco como en la de diez y, aunque debe pulir algunas de sus lagunas tácticas, parece el más indicado para llevar la manija de un equipo, hasta el momento, a la deriva.

electricidad insuficiente

Junto a Pereira, lo mejor del curso granadino son las apariciones de Boga y Carcela. El franco-marfileño y el marroquí son los únicos que aportan verticalidad y descaro, sobre todo el último, si bien, en dosis menores a las recomendables. Boga es el más ducho en espacios cortos y Carcela en la velocidad y la conducción mas, como suele ocurrir en futbolistas de su estilo, la irregularidad y cierto afán a la hora de acaparar ellos solos el cuero son sus principales enemigos. Los dos son capaces de ser decisivos con una acción, pero también de desesperar a la grada con su superávit de individualismo. Pese a sus numerosas cualidades, ambos deben dar un paso al frente para mejorar la estadística de dianas de su equipo.

fieles datos

Que los de la capital sean la tercera escuadra menos goleadora del campeonato habla a las claras del tibio balance que protagoniza la delantera. Los rojiblancos han anotado, únicamente, 14 tantos en 16 choques, uno más que Osasuna y Leganés -los dos colistas de Primera División en esa faceta-. Es más, si a la extrema dificultad a la hora de marcar de los granadinistas se les une su inseguridad atrás, el resultado es un cóctel explosivo que rara vez acaba con final feliz. Los datos son tan fríos que no mienten. Salvo Kravets, el guarismo total de dianas que han anotado los que la propia entidad coloca como arietes en su web es dos: una Ponce -en la primera jornada liguera- y otra Bueno. Ni el israelí Atzili ni el gaditano Barral se han estrenado todavía. Y el '7', más protagonista por sus líos fuera del campo que por su rendimiento, lleva en Granada ya un año.

sin dueño

La punta de lanza parece no tener dueño. Allí comenzó la campaña el argentino Ezequiel Ponce, el que ha hecho gala de más pundonor de los suyos. Al ex de Newell's Old Boys, empero, da la impresión de que se le han acabado las balas después de una buena última parte de pretemporada y de su tanto inicial. El ucraniano Kravets, por su lado, ha pasado de ser, prácticamente, invisible para Jémez a ser el titular de Alcaraz y estar como pichichi con cuatro aciertos. Alrededor de ellos, está Alberto Bueno, que ha alternado apariciones y desapariciones sin llegar a manifestar la capacidad goleadora que acaparó en el Rayo Vallecano. Y es que el madrileño sufre idéntico achaque que Jon Toral.

latente

La mezcla de ingredientes no da lugar a cuestiones mediocres y deja a las claras la imperiosa necesidad de incorporaciones que sufre el Granada CF. Javier Torralbo 'Piru' y su equipo, comandantes de la dirección deportiva, tienen trabajo, y mucho. Más que cantidad contará la calidad de unas llegadas que son ineludibles si el cuadro de franjas quiere continuar con opciones de mantener la categoría.