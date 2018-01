Jugar lejos de Los Cármenes,un sinvivir

Una cosa es querer y otra poder. Antes del encuentro ante el Barcelona B, el técnico del Granada, José Luis Oltra, consideraba que, como siempre, era un momento idóneo para volver a ganar fuera. Y añadió que "si no ganamos todo será una ruina y si ganamos todo se verá un poquito mejor". Pues 3-0 al canto y el conjunto rojiblanco que sigue con su particular losa a cuestas una semana más. Y van... Los aficionados rojiblancos que se aventuran a seguir al Granada por el país llevan desde finales del pasado mes de octubre (¡sí que ha llovido!) sin llevarse una victoria a la boca. El 'archirrepetido' y 'archirrecordado' triunfo logrado en Soria es la última alegría de tres puntos que han tenido los 'viajantes'.

otro pasito 'patrás'

En esa recordad visita a Los Pajaritos el Granada campaba en puestos de ascenso directo, pero esa incapacidad para sumar puntos fuera ha ido relegando al equipo hasta sacarlo fuera de los puestos de promoción, que es donde 'acampa' tras 24 jornadas ligueras. Esto no estaba en el guión cuando se completó la plantilla el pasado verano. Y es que tras trece salidas, los de Oltra sólo han celebrado dos victorias y cosechado cinco raquíticos empates. El resto, derrotas. Un bagaje pobre para un equipo que pretendían subir por la vía directa. Eso sí, para no ser excesivamente negativos, se puede decir que el pasado, pasado está y que todavía queda mucha liga. Es cierto, tanto como que con encadenar una buena racha de resultados el Granada se puede volver a encaramar a lo alto, si bien, lo más alto ya empieza a estar un poco lejos, pues el Huesca (¡quién lo iba a decir!), aventaja en doce puntos a los nuestros (es decir, cuatro victorias). A mitad de camino está el Cádiz ('sólo' seis de diferencia), si bien , para llegar a los de la Tacita de Plata hay cinco equipos de por medio.

la ciudad condal

La derrota del Miniestadi ante el Barça B se une a la que sufrió el Granada en Albacete, es decir, dos equipos que estaban por la parte baja de la clasificación y antes los que no se ha rascado ni un punto. El sábado el Granada no mereció tanto castigo, pero en el fútbol los goles son amores y no hubo capacidad para marcar y sí facilidad para recibir. Uno de los tres, encajados, en una jugada a balón parado, otro de los males que tiene el equipo. Volviendo a la previa, Oltra aseguró que "los problemas a balón parado se arreglan con trabajo y tomando conciencia y concentración". Una vez más algo falló.

a lamer las heridas

Lo bueno que tiene la liga es que apenas hay tiempo para las lamentaciones o las celebraciones. Hasta que no se consigue el objetivo o éste se convierte en una misión imposible no hay descanso. El sábado vuelve la competición y el Granada vuelve a Los Cármenes. Si fuera últimamente todo se antoja negro, en casa todo parece blanco. Los rojiblancos se muestran seguros ante su afición y tendrán que demostrarlo ante el Tenerife. No está el horno como para perdonar siquiera un punto en calidad de anfitrión.