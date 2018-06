Laura Pérez, preseleccionada para el sub 20

Laura Pérez, jugadora del Granada CF Femenino, ha sido preseleccionada por España de cara al Campeonato del Mundo sub 20 que se desarrollará en agosto en Francia. Su convocatoria confirma una trayectoria en la que ya figuran títulos internacionales y múltiples llamadas de la selección regional. Su buena temporada a las órdenes de Roberto Valverde no han pasado desapercibido para el combinado nacional. Ahora, tendrá que ganarse un puesto definitivo en la fase preparatoria, pero su citación habla muy bien del trabajo que el Granada CF lleva haciendo en la sección femenina de su entidad.

Pérez ya había sido convocada en abril para unas jornadas de preparación. Esta nueva cita internacional se suma a la del pasado verano, cuando se proclamó campeona de Europa sub 19 en el torneo celebrado en Belfast (Irlanda del Norte). Tampoco se ha perdido ni una sola convocatoria en todas las categorías inferiores con la selección andaluza, con la que ya fue campeona de España sub 18 en la temporada 2011-2012.

Pero no ha sido la única rojiblanca que ha sido citada esta temporada con los distintos combinados. Así, María Valenzuela, campeona del torneo Uefa femenino sub 16 con la selección española el pasado febrero, fue sido citada por la selección andaluza en todas las categorías inferiores, y en el presente año ha acudido con la sub 18 a dos torneos clasificatorios.

A su vez, Alba Pérez se proclamó en mayo subcampeona de Europa con la selección española sub 17 en el campeonato celebrado en la República Checa. También ha sido seleccionada por la andaluza sub 18, disputando los dos torneos clasificatorios con sedes en Madrid y Barcelona, siendo una de las esperanzas de la cantera rojiblanca en la actualidad.

Por su parte, Coral Collado, que actualmente está convocada con la selección andaluza sub 18, ha competido en los dos torneos programados este año.