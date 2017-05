"Ante el Leganés no se vio a un equipo que llevara mi sello"

Llegó para sustituir a José Miguel Campos con un proyecto a largo plazo pero la situación del primer equipo ha trastocado todos los planes. Tras finalizar su etapa en la entidad rojiblanca, el técnico catalán atiende a Granada Hoy para repasar su trayectoria al frente del filial.

-Firmó por tres años pero acaba de rescindir su contrato, ¿considera injusto no continuar pese a la temporada que ha realizado el Granada B con usted al frente?

El presupuesto del filial no es de siete millones de euros sino de una cantidad mucho menor"Proporcionamos jugadores al primer equipo pero su situación deportiva nos ha afectado también"Nunca me he visto condicionado en mis alineaciones por los jugadores propiedad de Gino Pozzo"Futbolistas como Sulayman, Sergio Peña, Navarrete, Tomás, Entrena o Marín pueden jugar en Segunda A"

-Para nada. Principalmente porque al final ha sido una decisión mutua. Ni el club consideraba que yo era el hombre indicado ni yo creo que el proyecto que se va a llevar a cabo la próxima temporada va a ser idóneo para mí. Por tanto, lo mejor es no forzar las situaciones.

-Dijo el pasado jueves Tony Adams que el filial ha tenido un presupuesto de siete millones de euros. Con esa cantidad, ¿es un fracaso no haber estado en zona de play off prácticamente durante toda la temporada?

-El presupuesto del filial no es de siete millones de euros sino de una cantidad mucho menor. El Granada B no vale esa cifra que indicó Tony Adams porque, de hecho, en Segunda División A hay equipos que no cuentan con ese presupuesto. No es ni la tercera parte de lo que se ha dicho.

-En el último partido señaló que cuando hablara con la dirección deportiva le trasladaría su idea de cómo debería ser el Granada B el próximo año. Ahora que no va a seguir, ¿cuál sería ese planteamiento?

-Pues el mismo que tenía cuando llegué aquí. Firmar un contrato por tres años era con el objetivo de desarrollar un proyecto a largo plazo, teniendo en cuenta que había que llevar a cabo una transición con jugadores de otras propiedades para hacerlos propios. Esta temporada ya habían venido menos jugadores de fuera, se había iniciado un seguimiento a futbolistas para poder incorporarlos en un futuro y yo personalmente también trabajé en la confección de la plantilla del División de Honor. Incorporamos a Entrena o Migue Cobo con el objetivo de contar con gente nacional y, a poder ser granadinos, y esa era la idea que tenía a largo plazo.

-Seguramente el 'B' la próxima campaña será muy distinto. ¿Le da pena no continuar con ese trabajo?

-Ha sido una temporada muy dura en muchos aspectos, llegando incluso a meternos en posiciones de descenso en una situación que era irreal, pero competitivamente se consiguió estar en una zona media-alta. Además, hemos proporcionado al primer equipo jugadores pero su situación nos ha afectado también. No me voy con pena de no continuar sino satisfecho por poder sacar adelante el proyecto dentro de las dificultades que nos hemos encontrado.

-¿Qué valoración hace de la temporada?

-Ha sido un año muy convulso que podría decir que ha estado dividido en dos temporadas, pues tuvimos una plantilla de agosto a diciembre y otra a partir de enero. Se fueron muchos jugadores muy importantes pero se le dio la vuelta con otros que vinieron que también aportaron tras su adaptación. Creo que eso ha sido muy positivo, aunque al final sólo se valoren los resultados. Para mí, ha sido una temporada más que notable.

-En enero se dieron seis bajas y se firmaron siete nuevos jugadores y aún así el equipo ha sido competitivo y ha mejorado los números de la primera vuelta. ¿Era partidario de tanto movimiento?

-Por mi experiencia en los equipos filiales en los que he estado, sé lo que es que haya futbolistas que en el mercado de invierno busquen conjuntos de mayor nivel. Nosotros también nos vimos afectados por ello, además de que el primer equipo incorporó futbolistas. Pero es algo normal. Lo que encuentro muy positivo es que con esos cambios que hubo a lo largo de la temporada, el equipo ha mejorado ya no sólo sus números sino el nivel de muchos jugadores.

-Han jugado la mitad de los partidos en Armilla. ¿Considera que de haber jugado en Los Cármenes todo el curso quizá la temporada no habría terminado aún?

-No lo sé. Lo que sí que considero es que ha sido difícil. En Los Cármenes no hemos perdido ni un partido y contábamos con un buen respaldo de la afición, cosa que en Armilla no era así. En cualquier caso, creo que intentar clasificarnos entre los cuatro primeros era casi inviable. Principalmente porque cuando los chicos ven que la situación del primer equipo es la que es tan pronto, y nunca han salido de la zona de descenso, se sabe que aunque te metas en play off no podrás subir. Esto hace que ese reto se diluya. Por eso digo que tiene más valor acabar la temporada como lo hemos hecho.

-Desde el filial, ¿cómo se ha vivido la trayectoria del Granada CF en la Liga Santander?

-Muy complicada. Desde el filial lo que hemos intentado es colaborar con el primer equipo en todo lo que fuera necesario. Ser un punto de apoyo tanto en entrenamientos como en competición, intentar sumar y aportar nuestro granito de arena para intentar revertir la situación.

-¿Sus alineaciones han estado en algún momento condicionadas por el acuerdo que tiene el club con los jugadores que son propiedad de Gino Pozzo?

-Nunca. Siempre he tenido la decisión final respecto a quién poníamos y a quién no, a quién firmábamos o dábamos la baja. En ese aspecto, nunca me he visto condicionado y en ese sentido, tengo que agradecerle a Gino Pozzo que en ningún momento haya habido alguna interferencia respecto al trabajo que he hecho en el filial. Al contrario, siempre ha sido un apoyo, sobre todo en los momentos más delicados de la temporada cuando caímos a zona de descenso en la primera vuelta.

-¿Cree que el hecho de venir de la mano de Media Base Sports le ha perjudicado y no le han valorado su trabajo?

-No voy a entrar a valorarlo. Considero que cuando yo llegué salió José Miguel Campos, que hizo una gran temporada. Lo que quiero decir es que los entrenadores a día de hoy estamos expuestos a muchas situaciones y una de ellas son los cambios de proyecto. No creo que haya que tenerlo en cuenta porque justo hace un año sustituí a un técnico que había cumplido los objetivos.

-Ha dirigido a varios filiales en su carrera como entrenador. ¿Ha sido el Granada B el más complicado?

-Es un filial distinto. Cuando me lo propusieron, para mí era un reto. A nivel nacional todo el mundo sabe lo que supone el Granada B deportivamente. Para mí ha sido una experiencia impresionante. He podido trabajar con futbolistas que me han hecho crecer, tanto los extranjeros como los españoles que venían cedidos de otros clubes. Me han demostrado que hacen un esfuerzo muy grande que a veces no se le valora. Son chicos que vienen de fuera a trabajar muy jóvenes con una expectativas muy altas y han sido profesionales hasta el último día, llegando hasta un punto que no me imaginaba. Un ejemplo es el detalle que tuvieron con el cuerpo técnico en el último partido. Por todo ello, venir a Granada ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.

-Ha empleado a 33 jugadores a lo largo de la temporada de hasta catorce nacionalidades distintas. ¿Es fácil trabajar así?

-Fácil no es pero lo hace más llevadero tener alrededor a gente tan preparada como David Tenorio, Rubén Cipriano o Paco Morales, que deben ser un baluarte para el futuro del club. Trabajar con ellos me ha facilitado la labor.

-El Granada B ha sido el máximo goleador del Grupo IV y sólo cinco equipos de la categoría han anotado más tantos. ¿Ha sido la pegada el principal arma o es fruto de la calidad que tenía la plantilla?

-Creo que un poco de todo. Cuando ves los jugadores que tienes, te adaptas a ellos. Ofensivamente hemos tenido futbolistas con gran velocidad y desborde, por lo que la forma de jugar debía ir destinada a que explotaran sus cualidades.

-¿Qué jugadores considera que tendrán un gran futuro en el mundo del fútbol de los que ha tenido este año?

-Sinceramente, hay jugadores en el Granada B que están preparados para poder jugar la próxima temporada en Segunda División sí o sí como Sulayman, Sergio Peña, Navarrete, Tomás, Entrena, Marín... Todos ellos tienen condiciones sobradas como para poder dar el salto.

-¿Piensa que perdió una gran oportunidad cuando dirigió al primer equipo ante el Leganés tras la destitución de Paco Jémez?

-Nunca se sabe. Muchas veces crees que sí pero luego el tiempo te da otras posibilidades. Los días previos a ese partido fueron muy complicados para el club, sobre todo por las condiciones en las que trabajamos durante la semana. De lo que más puedo estar disgustado es de no haber ganado el partido, aunque ni quizá ganándolo hubiera tenido continuidad. Y yo tampoco quería a los dos meses de llegar estar involucrado en el primer equipo y más cuando el proyecto era a tres años. Era un pensamiento más a largo plazo.

-Si se volviera a repetir esa situación, ¿plantearía el partido de otra manera?

-La verdad es que ese día no fui yo. No era un equipo que llevara mi sello, reconocible a mi forma de entender el fútbol, y creo que la gente que ha seguido al filial ha podido comprobar mi estilo a lo largo de la temporada. Tuvimos tan sólo dos días de entrenamiento y nos encontramos con un vestuario tocado moralmente, aparte de que era complicado preparar cualquier cosa que fuera diferente y que a nivel táctico pudiera sorprender. Yo alineé un partido con futbolistas ofensivos y el partido se convirtió en un encuentro defensivo. Muchas veces esas situaciones se dan por las circunstancias y no por un planteamiento. Hubiera necesitado mucho más tiempo para que se pudieran apreciar aspectos que me identificaran.

-¿Con qué se queda y qué borraría de su paso por Granada?

-No borraría nada porque han sido unos meses muy importantes en mi carrera. He conocido a gente a nivel profesional de una talla enorme que deben ser valoradas en su justa medida de cara al futuro. Tan sólo hubiera deseado que el proyecto hubiera marchado de otra forma. En cuanto a lo que me quedo de mi paso por Granada, sin duda con la afición. Granada tiene una afición espectacular. Eso sí, me quedo con las ganas de poder celebrar con ellos algo en la Fuente de las Batallas.

-Por último, ¿qué futuro le augura al club?

-Simplemente le deseo lo mejor.