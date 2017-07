Levante y Alavés se interesan por Ramos

Hay varios jugadores en el Granada CF cuya continuidad en el primer equipo no está clara. Es el caso de Hongla, Krhin, Saunier o Foulquier. De hecho, si todo transcurre por los cauces esperados, los cuatro saldrán del club en esta pretemporada. El quinto es el colombiano Adrián Ramos, futbolista que es un caso distinto porque en la entidad están convencidos de que sería importantísimo su concurso en Segunda con el Granada. Oltra fue claro sobre su peso en el plantel durante la entrevista concedida ayer a este diario, aunque a Ramos le siguen tentando. Lo hicieron desde Colombia y ahora son dos equipos de Primera, el Levante y el Alavés, los que se han interesado por su situación.

"Yo he hablado ya con Adrián, me parece un futbolista importantísimo en este proyecto, que puede marcar diferencias, pero también hay un tema contractual. Hablando claro, el que tiene la sartén por el mango es el club pero tampoco puedes tener en contra de su voluntad a nadie", así hablaba Oltra sobre el colombiano, dejando claro que Ramos tiene vinculación con el Granada por lo que queda de año y que es el club el que manda sobre él, aunque a la vez es consciente de que para nadie es bueno tener a un jugador contra su voluntad en un equipo.

"Él no me ha transmitido que se quiera marchar; al contrario, me ha dicho que quiere ver el proyecto, que quiere estar convencido, que es lo único que necesita, y yo espero que con el día a día cada vez esté mejor. Calidad tiene, predisposición tiene y para mí es una referencia en este equipo, un jugador referencial y muy bueno", añadió el preparador, lo que evidencia que cuenta con el delantero cafetero y que le va a tocar tratar de convencerlo para que se quede.

Evidentemente, los cantos de sirena que llegan desde otros equipos, y más si estos están en la máxima categoría nacional, son los que hacen dudar al jugador, que hasta hace poco estaba marcando goles con el Borussia Dortmund, uno de los mejores equipos de Europa.

Una vez que desde Colombia reconocen que su vuelta al América de Cali, el equipo que le echó el ojo al otro lado del Atlántico, es casi imposible, son el Alavés y, sobre todo el Levante, los que se han fijado en el atacante y pueden hacer peligrar su continuidad en el Granada.

En el club granota se encuentran a la espera de confirmar la venta del delantero brasileño Deyverson, revalorizado tras jugar cedido y hacerlo bastante bien el curso pasado en el Alavés. Una vez que se produzca esta salida el Levante podría tener liquidez para ir en firme a por Ramos.

El equipo valenciano cuenta a día de hoy en su plantilla con dos delanteros centro, que son Roger y Álex Alegría, ambos con casi nula experiencia en la elite, por lo que el club quiere acudir al mercado en busca de un tercer complemento para estos dos futbolistas, y Ramos cumple con todos los requisitos.

Tanto el interés del Levante como el del Alavés, de éste último no se informa en el entorno del club vasco pero sí en la prensa valenciana, es por ahora sólo eso, interés, sin que haya llegado ninguna oferta en firme por el jugador.

En el Granada confían en que el paso de los días sirva para convencer al jugador de que no va a estar aquí como en ningún sitio, y acepte de buen grado quedarse.