Límite: la medianoche

Será a las 0:00 horas de lo que ya será el miércoles cuando el mercado de fichajes de invierno eche el cierre. Menos de 24 horas tiene la dirección deportiva del Granada Club de Fútbol para completar y, sobre todo, mejorar la plantilla con la que, definitivamente, luchará por mantenerse en Primera División. Ya son cinco los fichajes oficiales, seis las bajas que ha dado la entidad, y al menos hoy vendrán otros dos jugadores más. Los últimos nombres en confirmarse han sido Héctor Hernández, cedido por la Real Sociedad hasta final de temporada, y la rescisión del contrato de préstamo de Gabriel Silva, que regresa a Udine aunque con un nuevo billete de salida. Los próximos serán Nabil El Zhar, de Las Palmas, que está al 99% según las fuentes consultadas por Granada Hoy, las marchas de Alberto Bueno y Tito al Leganés, y el intento por Wakaso, que se tendrá que resolver en las próximas horas aunque el acuerdo no está cercano.

De entrada, las operaciones están por venir. La que está más avanzada es la del extremo franco-marroquí Nabil El Zhar. Según pudo confirmar ayer este diario, su llegada a la entidad rojiblanca sería inminente. El acuerdo con el jugador es total y tan sólo falta el entendimiento entre clubes, que también está encauzado.

El Zhar llegará libre y el intento por Wakaso es una cesión con opción de compra

El nombre de Nabil El Zhar irrumpió en la agenda granadinista a primera hora de la mañana de ayer como opción, aunque el transcurso del día se convirtió en un fichaje asegurado casi al cien por cien. Tanto avanzó su incorporación que se cayó de la convocatoria de su equipo, la Unión Deportiva Las Palmas, para el partido que jugó anoche contra el Valencia. Las llegadas de Halilovic, Jesé y Calleri hacen que el talentoso jugador magrebí, que también ha militado en el Levante (por lo que conoce la Liga española, y además coincidió con Lucas Alcaraz) se quede sin hueco en la plantilla canaria. La operación no está siendo fácil, ya que el Leganés (el Némesis del Granada en este mercado) también intentó contratar a El Zhar.

Se cerrarse, el jugador nacido en Alès (Francia) firmaría en propiedad como agente libre, puesto que su rescindiría con Las Palmas, con quien ha marcado tres goles en este curso, dos de ellos en la 'manita' endosada al Granada de Jémez en agosto.

Con la llegada de El Zhar encarrilada, los esfuerzos en este último día de mercado de fichajes se centrará en la contratación del mediocentro ghanés Wakaso Mubarak, otro jugador con experiencia en la Liga española. El jugador que más falta hace en el esquema granadinista por su posición. La presencia del futbolista en la Copa de África complica aún más una negociación que está en marcha desde hace varios días. El Granada pretende obtener la cesión del mediocampista hasta final de temporada con opción de compra al Panathinaïkós, el club griego con el que lleva jugados 1.201 minutos pero cuyo entrenador no cuenta ahora con él.

Wakaso es el plan A, B y C para reforzar la medular defensiva del Granada. Los esfuerzos de la dirección deportiva liderada por Javier Torralbo 'Piru' será la de concretar la incorporación del ex del Espanyol y el Villarreal, entre otros, aunque no se descarta que, de romperse las conversaciones, pronto pudieran ir a por otro mediocampista defensivo.

Por otro lado, ayer se confirmó el fichaje de Héctor Hernández. Se trata de un lateral izquierdo procedente de la Real Sociedad, adonde recaló después de despuntar en las categorías inferiores del Zaragoza. Sin embargo, el jugador vallisoletano, de 25 años, no ha tenido los minutos deseados en la Real Sociedad. De hecho, esta temporada tan solo ha jugado cuatro partidos con el conjunto donostiarra, siendo titular en la mitad y acumulando un total de 251 minutos. Eso sí, en ese balance ya lleva más victorias que el Granada en toda la temporada, ya que sabe lo que es ganar en tres partidos, mientras que los rojiblancos, en todo el curso, sólo llevan dos. Ayer ya se ejercitó junto al resto de sus compañeros a las órdenes de Lucas Alcaraz, aunque hubo que pedir permiso a la Real Sociedad puesto que la documentación todavía no estaba finiquitada.

Héctor Hernández, apodado como El Litri, aterriza en la escuadra granadinista en régimen de cesión hasta final de temporada. Esta incorporación lleva aparejada una marcha, quizás sorprendente puesto que Gabriel Silva, ni de lejos, ha sido el peor del equipo en la posición de lateral izquierdo. Sin embargo, el brasileño tampoco ha demostrado más que alguna seguridad defensiva más que Franck Tabanou que, salvo un giro total de la situación, no abandonará el Granada. El club anunció poco después del fichaje de Héctor la cancelación del préstamo de Gabriel Silva. El defensa vuelve al Udinese, quien le tratará de dar un nuevo destino en las horas que quedan hasta la medianoche. El paulista se marcha habiendo jugado 15 partidos para un total de 1.066 minutos.

También durante el día de ayer surgieron varios nombres que se relacionaron al Granada Club de Fútbol. El más sorprendente de todos fue el del delantero italiano del Atlético de Madrid, Alessio Cerci, que no ha contado para Diego Simeone desde que llegó al club colchonero. El club granadinista desmintió que hubiera preguntado por el jugador ya que tenían la palabra de Jiang Lizhang de que iba a fichar Adrián Ramos, y no había intención de dar la baja a Ponce y Kravéts, el máximo goleador. También surgió la figura del ghanés Patrick Kpozo, un lateral izquierdo de 19 nacido en Ghana y que juega en el AIK Solna sueco. El Granada no se interesó por el futbolista, aunque su representante se lo ofreció al club rojiblanco, que rechazó su contratación.