'Litri', un ejemplo de compromiso

Está siendo una de las sorpresas del mercado invernal. Llegó con poco cartel pero desde su entrada en el once de Lucas Alcaraz se ha ganado el cariño de la afición rojiblanca por su compromiso y personalidad. Se trata de Héctor Hernández, que pese a los problemas físicos que le impidieron terminar el choque ante el Alavés, volvió a ser titular ante el Leganés y lo hizo midiéndose al hombre que todos esperaban en Granada con el cierre del plazo de fichajes que no es otro que el extremo marroquí Nabil El Zhar.

El lateral vallisoletano, conocido como 'Litri' aunque no tenga nada que ver con el maestro de la tauromaquia Miguel Báez, demostró una vez que en esta plantilla a ganas, ilusión e intensidad pocos le ganan. Y eso que no es propiedad de la entidad presidida por Jiang Lizhang. Hay dos formas de afrontar una cesión: como se la toma Héctor o como lo hacen algún que otro componente del plantel rojiblanco en la misma situación contractual.

El vallisoletano tuvo más presencia en ataque en el primer acto, y eso que su equipo inquietó pocoÚnicamente cometió dos errores, uno de ellos en una acción que pudo costar caro

Fue el hombre que más profundidad dio al cuadro de Alcaraz en ataque, principalmente en la primera parte. De hecho, intentó el centro al área hasta en cuatro ocasiones en los primeros 46 minutos de partido, sumando uno más tras el receso. Pero pese a no estar en las mejores condiciones físicas, supo sufrir y terminó el choque tratando de buscar el campo contrario pese a que su misión no es la de ser el que lleve el peso del ataque rojiblanco.

El menudo lateral cedido por la Real Sociedad no sufrió en exceso en defensa principalmente porque el ataque pepinero insistía por la banda izquierda de Alexander Szymanowski. Esto permitió irse con alegría hacia arriba pues El Zhar no le exigió atrás. Sin embargo, no fue en la faceta ofensiva en la que destacó el Granada CF ayer en Butarque, lo que hizo que en muchos momentos tuviera que mantener la posición defensiva.

Dos errores tuvo en todo el partido el '23' granadinista. El primero llegó en el minuto 22 al enviar fuera directamente un saque de banda. Pero más grave fue su primera intervención de la segunda mitad. Tras un centro pasado al segundo palo que se marchaba por línea de fondo, se confió, el esférico tocó en el banderín y esto fue aprovechado por El Zhar para centrar al corazón del área sin consecuencias.

A nivel numérico, tuvo más participación con el balón en los pies en el primer acto, no así en el segundo en el que su equipo se vio superado en todos los aspectos por un rival que parecía jugarse mucho más que los granadinistas. Así, a los ocho pases acertados de los primeros 45 minutos se le sumó uno más tras el descanso. Además, intentó el centro en cinco ocasiones (4-1), recuperó tres balones, recibió una falta y cometió otra. Sus guarismos se completan con un regate completado, otro fallido y nueve despejes.

La imagen del lateral rojiblanco pidiendo perdón a los seguidores desplazados hasta la localidad madrileña indica el compromiso de un futbolista que, en apenas un mes, se ha ganado a la hinchada granadina.