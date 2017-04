Lombán: "Quedan quince puntos, no estamos descendidos"

Los jugadores del Granada no pierden la esperanza. Aunque lo que transmiten en el terreno de juego no invita a ningún tipo de optimismo, lo que expresan fuera del verde, ante los micrófonos, es que van a seguir peleando porque aún queda Liga y las matemáticas todavía no han mandado al equipo a Segunda.

El central David Lombán, titular el viernes ante el Sevilla y uno de los capitanes del equipo, demostró tener fe tras caer por 2-0 en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. "Estamos preparados ya para afrontar el próximo partido contra el Málaga. Quedan cinco encuentros aún por jugar, son quince puntos en juego y todavía matemáticamente no estamos descendidos, explicó.

Se acerca el final de la Liga y cada derrota duele mucho, es un palo para nosotros"David LombánCapitán de Granada CF

"Cada vez que te vas acercando al final y pierdes la verdad es que duele mucho. Cada derrota es un palo para nosotros. La clasificación no engaña, si estamos abajo es porque estamos haciendo las cosas mal". añadió Lombán, quien agregó que el Sevilla está en la parte alta de la clasificación porque "está haciendo las cosas bien".

El zaguero asturiano no ocultó que está siendo un año "muy duro para todos" y agradeció a la afición rojiblanca "porque se está comportando de forma espectacular con nosotros desde el primer día".

"Han tenido mucha paciencia y estoy seguro de que si no es hoy, será mañana, pero que se van a llevar muchas alegrías", sentenció Lombán, en un mensaje parecido al lanzado por el entrenador Tony Adams en los últimos días.