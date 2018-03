El Lorca contacta con Germán Crespo

Fabri González podría no llegar a sentarse en el banquillo del Lorca FC la próxima semana, cuando su equipo se enfrente al Granada CF. Según pudo saber esta redacción, el conjunto murciano ha contactado con el entrenador granadino Germán Crespo, actualmente técnico del CD Huétor Tájar, en una ronda de comunicaciones en la que también han sido 'tocados' otros técnicos.

Fabri está en el ojo del huracán en el conjunto murciano, penúltimo en la clasificación y prácticamente condenado al descenso a Segunda B. Las declaraciones en las últimas jornadas del gallego están mostrando a las claras su incomodidad, e incluso el miércoles, en palabras a Radio Club Tenerife, el lucense dijo que "ha habido situaciones raras en este club. Que si se compra, que si se vende... Y de una manera sin sentido, se ha dejado ir a jugadores sin explicación y no se han fichado recambios. Yo no entiendo nada a día de hoy".

El Lorca aún no ha cesado al entrenador, pero puede hacerlo de forma inminente. Uno de los contactados ha sido el granadino Germán Crespo, ex jugador del Granada CF en los 90, que ha recibido una oferta que ve con buenos ojos ya que da un salto de calidad a su carrera deportiva, que le pondría por primera vez al frente de un banquillo de Segunda. Crespo ha dirigido a Sierra Nevada y Huétor Vega en Preferente y Andaluza, mientras que en Tercera llevó los mandos del Atarfe, el Maracena y actualmente el Huétor Tájar, a quien llevó la temporada pasada a jugar su primer play off a Segunda B. Esta temporada ya rechazó una oferta para dirigir al Jaén.