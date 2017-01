Lucas Alcaraz: "Hemos de tener personalidad"

El entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, tiene claro que su equipo sólo ha de centrarse la cita de hoy en el Santiago Bernabéu y no perder el tiempo en pensar en el choque de la semana que viene ante el Osasuna. Además, señaló que no debemos "renunciar a tener el balón" ante el Real Madrid, y pide a los suyos que tengan "determinación y personalidad" para poder aspirar a sacar un resultado positivo en el campo madridista. Asimismo, el preparador rojiblanco explicó que el Granada está centrado "solo en este partido" y no en el de la siguiente jornada contra el colista.

El gran contratiempo que tiene la escuadra granadinista para medirse al Real Madrid está en las muchas ausencias que tiene el equipo. Según Alcaraz, "no es habitual tener tantas bajas", aunque subrayó que "son momentos que todos los equipos atraviesan, y ahí es donde tenemos que sacar el máximo partido a los recursos que hay en la plantilla", algo que, según añadió, "tenemos, así que esperamos sacar un buen resultado".

Lucas Alcaraz tiene claro que para lograr un buen resultado ante el Real Madrid "el equipo tiene que tener personalidad", además de "cuidar cada una de las facetas del juego". Asimismo, hizo hincapié en que "no debemos renunciar a tener el balón, tenemos que tener la determinación y personalidad que hemos demostrado en otros campos, donde hemos llevado la iniciativa en el juego". Alcaraz no oculta que el Real Madrid va a tener más el balón durante el partido, pero, según sus palabras, "no debemos renunciar a los pasajes en que podamos llevar la iniciativa".

Como indica la lógica ante un rival de la entidad del Madrid, Alcaraz no espera "facilidades del rival". En cambio, sí tiene confianza en el rendimiento de sus jugadores y espera que sea "lo mejor posible", por lo que no descarta que el Granada pueda lograr en el Santiago Bernabéu un resultado positivo pese "a las potencialidades" del conjunto que es el actual líder de la competición liguera.

El preparador granadinista consideró, por último, que no es positivo para su equipo centrarse "en el potencial que tiene el rival", por lo que solicitó a sus jugadores que se concentren totalmente en "las cosas que tienen que hacer para obtener un buen resultado" en el estadio madridista.