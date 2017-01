Lucas pide "tener la cabeza fría"

El entrenador del Granada, Lucas Alcaraz, pidió a sus jugadores ante el choque de este domingo contra Osasuna que tengan "los ojos inyectados en sangre" desde que se levanten por la mañana y que estén "mentalmente con la cabeza fría" para hacer durante el encuentro lo que corresponda en cada momento y así poder conseguir el triunfo.

Alcaraz explicó ayer sábado en la rueda de prensa previa a este duelo crucial por la permanencia que tienen que jugar "con la máxima determinación e intensidad desde el primer minuto", además de "saber manejar cada fase del partido y ganar, que es lo más importante".

No estamos para esperar, tenemos que buscar el partido con argumentos, con la idea de ganar"

"Tenemos que estar mentalmente con la cabeza fría para saber lo que hay que hacer y tener la máxima deportividad, pero estar con los ojos inyectados en sangre desde que nos levantemos por la mañana", recalcó el técnico granadino.

Sobre las bajas con las que se presenta su equipo, indicó que "siempre que tienes más jugadores, tienes más argumentos", pero que no pueden "pensar en eso".

Sobre Osasuna, advirtió de que la llegada de su nuevo entrenador, el serbio Petar Vasiljevic, les ha dado "un impulso", como se demostró con los empates conseguidos en hasta tres ocasiones en el choque disputado el pasado lunes contra el Valencia, aunque "con el máximo respeto al rival" prefirió pensar en las cosas que el Granada tiene que "hacer desde el minuto uno" para vencer a un adversario directo.

"No estamos para esperar, tenemos que buscar el partido con argumentos, pero con la idea en la cabeza de que tenemos que ganar el partido. Tenemos argumentos más que conocidos por los jugadores, y lo importante es ganar", reiteró Alcaraz al ser cuestionado sobre si el Granada va a salir del el inicio a por el triunfo.

También se refirió a la afición rojiblanca y consideró que "es normal que esté cabreada" con él, "con el equipo y con todo, pero esto es como cuando tienes un hijo: te puede hacer putadas, pero si te necesita, vas a estar con él, y la afición nos va a ayudar porque el hijo la necesita, aunque tenga toda la razón al estar cabreada".

"Esa relación de ascendencia y de cariño se va a manifestar mañana", sentenció el preparador granadino. Sobre la no llegada aún de ningún refuerzo en el mercado invernal, Alcaraz dijo que ese es un tema que "hoy (por ayer) eso no existe" ya que "los que estamos aquí somos los que tenemos que ganar mañana (por hoy), y posiblemente el que viene". "El club está trabajando bien. El que está enchufado va para dentro. No voy a tomar decisiones por lo que pueda pasar luego", agregó.