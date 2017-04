Lucha por Europa

Eusebio Sacristán ha cambiado a la Real Sociedad. El conjunto donostiarra ha mejorado su nivel de juego y resultados desde que el pucelano se hizo cargo del equipo. Los blanquiazules navegaban sin rumbo por la Primera División hasta que el ex del Barça pasó a ocupar su banquillo. Con Sacristán al mando, la Real Sociedad tiene un estilo de juego propio basado en el buen trato hacia el balón. Tras algunas temporadas en tierra de nadie, la Real Sociedad vuelve a luchar por jugar en Europa el año que viene. El conjunto vasco está a tiro de un partido de la zona de Europa League. Precisamente, el dueño de la sexta posición es su máximo rival, el Athletic. Los locales reciben hoy a uno de los mejores equipos para vivir una tarde cómoda. El Granada llega a Anoeta para disputar uno de sus últimos partidos como equipo de Primera. Los rojiblancos tendrán que quitarle el balón a su rival si quieren hacerle daño, ya que a la Real le gusta tener la posesión en campo contrario y llegar a la portería a través de posesiones largas.

imprevisible

Una de las principales diferencias con respecto a años anteriores radica en que el ataque de la Real Sociedad no depende de Carlos Vela. El mexicano se ha sentido más liberado esta temporada con la llegada de William José y Juanmi, que le han quitado la responsabilidad de ser la referencia ofensiva. Además, entre los tres han conseguido que el ataque donostiarra sea mucho más imprevisible, ya que el peligro puede llegar desde muchas más zonas del terreno de juego. A ellos se les ha sumado la confirmación de Mikel Oiarzábal, un canterano que se ha erigido como futbolista del primer equipo y que es un fijo para Eusebio en la banda izquierda.

el timón

Después de un paso con más pena que gloria por el Real Madrid, Asier Illarramendi ha vuelto a ser el mismo jugador que deslumbró hace unos años. El centrocampista ha recuperado su mejor versión con Eusebio en el banquillo y es el ancla del equipo. Destruye y crea. Un futbolista de los que cualquier entrenador querría tener en su equipo. El ex del Madrid tiene como guardaespaldas a Xabi Prieto y Zurutuza. Sin embargo, el que ha perdido protagonismo a raudales es Esteban Granero. El canterano blanco apenas ha jugado 678 minutos en lo que va de competición y Eusebio no cuenta con él a pesar de que en las temporadas anteriores su presencia era fundamental. Otro de los jugadores que ha disminuido su presencia sobre el césped es Sergio Canales. El ex del Racing de Santander ha empezado en nueve partidos como titular a pesar de haber participado en 33.

regularidad

Uno de los principales factores que han impedido a la Real Sociedad estar más arriba y pelear por ocupar las cuatro primeras plazas ha sido su falta de regularidad. El equipo de Eusebio ha intercalado partidos en los que ha rozado la excelencia con otros en los que le ha faltado intensidad para buscar un resultado mejor. El conjunto donostiarra está diseñado con futbolistas para realizar un juego atractivo, como lo hicieron la semana pasada en Mestalla. A pesar de ello, los locales se han dejado puntos en partidos en los que no debían.

un seguro

El principal defecto de la Real Sociedad a lo largo de la temporada ha sido la gran cantidad de goles que ha encajado. Los 47 que ha recibido lo colocan como el equipo que más tantos en contra tiene de los diez primeros. Quizá los encuentros que ha disputado a ida y vuelta son los principales culpables. A pesar de ello, Gerónimo Rulli se ha hecho dueño y señor de la portería. El argentino aporta seguridad, agilidad y buen juego con los pies. El guardameta tiene custodiado el arco realista junto a Iñigo Martínez, Raúl Navas y Yuri Berchiche, que son fijos en el once inicial para Eusebio Sacristán.