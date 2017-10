"El Lugo gana porque tiene argumentos"

"Seguir con la misma intensidad de los dos últimos partidos" es la consigna que le ha dado José Luis Oltra a sus jugadores en esta semana, importante para el Granada CF ya que medirá el potencial de su reacción ante el tercer clasificado, el Lugo, que viene de ganar cuatro partidos consecutivos. Un choque el valenciano avisa que será "difícil" porque los gallegos "tienen argumentos", algo que también tienen los granadinos, en una plantilla con muchos recursos, por lo que el entrenador abrió la puerta a hacer "modificaciones" en el once titular, donde no estará Sergio Peña.

De entrada, el entrenador del Granada anticipó "cambios" para, no sólo el partido de mañana, si no de esta semana con tres enfrentamientos (Lugo, Nàstic y Oviedo): "No voy más allá del partido contra el Lugo, que ahora es el más importante de la temporada. Tengo claro lo que voy a hacer. Iremos partido a partido viendo situaciones, pero dejo la puerta abierta a modificar alguna cosa, a introducir a algún jugador que esté menos cansado, menos saturado".

El partido va a ser muy difícil, pero esto no es poner la venda antes de la herida"

El encuentro contra el Lugo guarda mucha miga. Según Oltra, los rojiblancos son "un rival importante, que además tiene argumentos". "Ha ganado porque intenta jugar bien al fútbol, tener el balón con criterio, y es ordenado", explicó el valenciano, que también destacó el peligro que conlleva medirse a un oponente "que anda en un buen momento" con "cuatro victorias consecutivas": "Eso, aparte de darte seguridad, te da un estado de ánimo importante, y eso es determinante. En el fútbol eso te da estabilidad, seguridad y tranquilidad".

Por todo ello, Oltra dijo que "vamos a tener que hacer un muy buen partido" ante el Lugo, "incomodarles mucho para que no puedan realizar su juego y estar preparados", profundizó. "El partido tiene sus matices y tendremos que estar en nuestra mejor versión, seguir fuertes como hemos hecho sobre todo en los dos últimos partidos, y hacernos fuertes en casa", añadió un Oltra que, ante tantos detalles, puntualizó que no se trata de "poner la venda antes de la herida".

El entrenador también ha afrontado una semana atípica ante la acumulación de partidos y la coincidencia con la Fecha FIFA que le ha dejado sin el peruano Sergio Peña. El técnico está obligado a introducir variantes y rotar, lo cual ve, a la vez, como un "inconveniente" y una "oportunidades". No le gusta la situación porque "si bien hemos repetido las dos últimas alineaciones en cuanto a disposición inicial, si los tuviera a todos otra vez, volvería a repetir"; pero al mismo tiempo afirmó tener "muchas opciones para elegir, tanto de jugadores como de forma de jugar, y es una oportunidad para que participen los que no lo estaban haciendo". "Esos jugadores tienen la opción de entrar, demostrar y hacerme ver que en cualquier momento pueden jugar y aportarle cosas al equipo", argumentó un Oltra que dijo tener "claro quién va a entrar" a jugar mañana.

De esas opciones de las que habló, no quiso confirmar que el recambio fuera el camerunés Kundé, e incluso abrió la puerta a un cambio de dibujo: "Puede ser que Kundé juegue de inicio, que venga al banquillo o que no venga convocado. No lo voy a decir. Puede ser variemos y juguemos con dos puntas, o mantengamos la disposición inicial con Kundé, Espinosa o con Puertas; con Pedro dentro y otro futbolista fuera... Tengo muchas opciones y no las voy a desvelar aunque tengo decidido quién va a ser el elegido para jugar". Para acabar, el entrenador afirmó no tener notificación de una posible vuelta de Sergio Peña de su estancia con Perú, a pesar de la fuerte entrada que sufrió la noche del jueves contra Argentina.