Machís ya dispara a puerta aunque no le quieren forzar

El extremo Darwin Machís da pasos de gigante hacia su recuperación, y si en Año Nuevo se le vio tocar el balón con suavidad, ayer ya practicó los disparos a portería durante la sesión de la tarde. El jugador sigue acortando plazos para su recuperación, no así el central Hernán Menosse, que continúa su recuperación todavía en el gimnasio.

A pesar de los evidentes avances del venezolano, en el cuerpo técnico no quieren aventurar una fecha para su vuelta. A Cádiz no llegará seguro, y aunque hay opciones de que pueda estar disponibles para el partido contra el Albacete del siguiente domingo, no se pretende forzar a un jugador de movimientos tan eléctricos como él.

En el entrenamiento de la tarde de ayer, el jugador hizo trabajo de adaptación con carrera continua y movimientos rápidos con los conos, y ya con balón realizó pases y terminó lanzando a portería tras sortear varios palos, aunque sin la potencia habitual de su disparo.

También en la sesión vespertina se produjo la novedad de Pierre Kunde, que durante la mañana no entrenó de forma completa por precaución. El camerunés tomó parte del partidillo preparado con Oltra y demostró de nuevo estar al cien por cien para el técnico. En esta práctica participó el delantero del Granada B, Nacho Buil, para suplir la baja de Adrián Ramos. El segundo equipo entrenó en uno de los campos adyacentes.

No hubo que lamentar lesiones en el entrenamiento y destacó la implicación de todos los jugadores, incluidos los señalados para salir como Iriondo, Charlie Dean, Licá y Puertas, este último muy sonriente durante la sesión.