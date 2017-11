Machís los quiere hambrientos

Ayer le tocó hablar a una de las estrellas del Granada, por no decir 'la' estrella, en la rueda de prensa semanal. Darwin Machís repasó la actualidad del equipo rojiblanco de cara a la visita del líder, el Huesca, un equipo al que perteneció hace dos temporadas, al que tendrán que "salir a comérnoslos" para romper la racha de tres partidos sin ganar de los rojiblancos.

Para el de Tucupita será un "un partido muy bonito y especial", ya que le tiene "mucho cariño" a los oscenses y considera que fue allí "donde comenzó todo" su recorrido en el fútbol profesional. Sin embargo, en el campo no caben los sentimientos: "Somos rivales y vamos a salir a dar lo mejor de nosotros para sacar los tres puntos". "Esta semana estamos trabajando bien para llegar de la mejor manera, dar un buen espectáculo y contrarrestar sus cosas buenas", completó.

"El Huesca tiene un ataque muy bueno", calificó el venezolano a la pareja conformada por Cucho Hernández y Gonzalo Melero, que juntos suman 19 goles. Machís valora esas cifras como "muy importantes para un equipo que, en teoría, está para salvar la categoría". Sin embargo, "ahora mismo están dando muestras de pelear por otra cosa", contrapuso el futbolista, que dijo que los suyos tendrán "que salir muy concentrados porque, si no, como dice el míster, nos pintan la cara. Es un partido muy importante y tenemos que salir a comérnoslos". Además, el jugador dijo que "tenemos que hacer bueno el punto" contra la Cultural "ganándole al líder".

Machís negó que el equipo tuviera mucha dependencia de sus fogonazos en ataque porque se siente "importante" pero "como todos los compañeros", y además negó que la derrota contra el Sevilla Atlético se produjera por culpa de su ausencia: "Teníamos que ganar y al final no entraron las ocasiones que tuvimos. Ellos creo que tuvieron dos , las aprovecharon y se llevaron un buen resultado".

Durante la comparecencia fue cuestionado sobre Sergio Peña y Adrián Ramos, que llevan tiempo sin jugar. Al peruano le felicitó "por el pase al Mundial", y al mismo tiempo le recordó que "eso acabó, ya clasificó a su país", y que "ahora hay que estar concentrados aquí al cien por cien porque a él le vendría bien jugar y hacerse importante dentro de la plantilla", para así "tener opciones de ir al Mundial". Sobre el colombiano añadió que "no tengo mucho que decir", pero dejó claro que Ramos "tiene el cariño de todos los compañeros, del cuerpo técnico y del club, y esperamos que se recupere pronto para que se incorpore rápido y pueda aportarnos su trabajo".

Sobre su rendimiento, quitó madera a ser un jugador muy vigilado: "Cada vez me dejan menos espacios, pero son espacios que al final aprovechan los otros compañeros. Me siento muy cómodo, pongan a quien me pongan", comentó Machís, para quien su "constancia" desde que llegó al Granada le ha "mantenido aquí": "Nunca he decaído a pesar de las opiniones de otras personas. Yo siempre he estado concentrado en sacar el lado positivo de donde he estado. He trabajado y demostrado que estoy para jugar en cualquier equipo, aquí y en Primera División. Se me presentó una bonita oportunidad de regresar y estoy demostrando que quiero ser un hombre importante y seguiré haciéndolo para cumplir los objetivos". A pesar de ello, admitió que aún le queda "margen de mejora".