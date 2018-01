Machís recibe el alta y reaparecerá el viernes

Hongla se va al Barcelona B

El hasta ahora jugador camerunés del Granada CF, Martin Hongla, será presentado hoy como nuevo jugador del filial del FC Barcelona, según informó ayer el deportivo catalán Sport. El central no contaba para Oltra y se negó a entrenar con el Granada B, por lo que Pozzo le buscó salida en el segundo equipo azulgrana, que aún tiene que anunciar la incorporación del extremo Nahuel Leiva. Hongla podría enfrentarse dentro de dos semanas a su ex compañeros en el Mini Estadi. El mercado de fichajes se movió para más equipos que para el filial barcelonista, el equipo con mayor fondo salarial de toda la Liga 1|2|3. El Albacete, verdugo del Granada el domingo, anunció la llegada del argentino Nicolás Gorosito, central de 30 años. El jugador llega procedente del Getafe, donde jugó 22 partidos la pasada temporada pero en el que no ha debutado aún este año. También para la defensa se refuerza la Cultural Leonesa, uno de los equipos más activos en lo que va de ventana de fichajes. A los castellanos llega David García, de Osasuna, joven pero con experiencia en Primera, pero que no jugará esta jornada por la cláusula del miedo. A última hora de ayer, el Cádiz confirmó la salida del delantero Rubén Cruz, que se va al Cartagena, líder del Grupo IV Segunda B.