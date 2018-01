Machís, con la vista puesta en el Zaragoza

Darwin Machís no estará para el partido de pasado mañana en Albacete. Así lo confirmó ayer el entrenador del Granada, José Luis Oltra, que ha manifestado que se prefiere optar por la prudencia y no adelantar la vuelta del delantero venezolano a los terrenos de juego. Según señaló el técnico, se ha decidido "no forzarle". Según reconoció Oltra, Machís tuvo pequeñas molestias el pasado fin de semana, un pequeño retroceso en la recuperación del atacante que "nos hizo ser más cautos". De hecho, el internacional venezolano no ha entrenado con el grupo en la confianza de que pueda estar disponible para el encuentro que el Granada jugará el viernes de la próxima semana ante el Zaragoza en Los Cármenes (21:00 horas).

Machís sufrió una rotura fibrilar del bíceps femoral de su pierna derecha en el transcurso del último encuentro que disputó el Granada en 2017, que fue en Los Cármenes ante el Sporting el pasado 20 de diciembre. Aunque el jugador trabajó durante toda las fiestas de Navidad con el objetivo de adelantar su recuperación, finalmente no ha podido ser.

Para el encuentro de Albacete, Oltra tampoco podrá contar con Ángel Montoro y Hernán Menosse, ambos también con problemas musculares, pues sufrieron sendas roturas fibrilares. El centrocampista valenciano cayó lesionado en el transcurso del encuentro de la pasada semana en Cádiz y su recuperación se estimó el pasado lunes en un plazo entre dos y tres semanas. Por su parte, el central argentino ultima su recuperación tras el problema muscular que sufrió el pasado 22 de diciembre.