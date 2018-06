Martínez cobra fuerza

Cuando todo hacía indicar que Francisco Rodríguez iba a ser el entrenador del Granada CF para la próxima temporada, una vez rescindido su contrato con el Lugo, las exigencias del técnico almeriense han hecho que la dirección deportiva del Granada CF comience a valorar otras opciones. Una de ellas y que parece cobrar fuerza como ya informábamos ayer, es la de Diego Martínez Penas, ex del Osasuna, con el que la entidad rojiblanca ha contactado para proponerle hacerse cargo del tercer proyecto de la era Jiang Lizhang.

Martínez, con el que esta redacción trató de ponerse en contacto ayer pero fue misión imposible, cumple con el perfil de técnico que gusta a Antonio Cordón, planificador deportivo del grupo Hope, y David Belenguer; los responsables de la parcela deportiva que están tomando las decisiones en la entidad rojiblanca. Se trata de un técnico preparado, joven, con hambre y que pese a no cumplir con el objetivo de meter a Osasuna ni siquiera en play off, motivo por el que ha rescindido el contrato con el club pamplonés, se le valora el hecho de ser un entrenador con buenos resultados fuera de casa, unos de los principales problemas de los rojiblancos esta temporada, y un fútbol con gusto por dominar la posesión.

Las exigencias económicas de Francisco, que se encontraría con una plantilla casi confeccionada, y el hecho de contar con una buena propuesta del Córdoba, ha propiciado que desde la entidad se haya buscado una alternativa con un entrenador de características similares que ya conoce la idiosincrasia del Granada y su afición. Hay que recordar que Diego Martínez, pontevedrés de 37 años, se formó como entrenador en la provincia tras cursar sus estudios universitarios de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Granada. Pasó por equipos como el Imperio de Albolote, el Arenas de Armilla, desde el juvenil hasta ser segundo entrenador de la entidad con Óscar Cano como primer técnico (2005-2006), y posteriormente hacerse cargo de la primera plantilla armillera. Posteriormente se hizo con las riendas del Motril CF durante dos campañas, dejándolo tercer clasificado en una de ellas, hasta que marchó a Sevilla en 2009 donde comenzó a hacerse un nombre en la cantera del cuadro de Nervión.

En el club de la ciudad hispalense entrenó al División de Honor, con el que consiguió una Copa de Campeones, para posteriormente dirigir al tercer equipo, el Sevilla C. Su buen trabajo y seriedad no pasó desapercibida para los responsables deportivos del Sevilla FC, que le dieron la oportunidad de formar parte del cuerpo técnico del primer equipo, destacando su pertenencia en el grupo de trabajo de Unai Emery con el que se proclamó campeón de la Europa League en la temporada 2013-14. Una formación que le sirvió para 'ganar' puntos en la cantera sevillista, en la que fue escalando hasta hacerse cargo en la campaña 2014-2015 del primer equipo filial. Al Sevilla Atlético en su primera temporada lo mantuvo en Segunda B, logrando al año siguiente el ascenso, siendo el único filial que jugó en la división de plata del fútbol español en la 16-17. En esa campaña terminó en el puesto decimotercero tras una plácida temporada en la que su equipo, en el que destacó Marc Gual y Borja Lasso, llegó a estar situado ocho jornadas en zona de play off. Cumplida su etapa en Sevilla, decidió cambiar de aires y probar suerte en Osasuna, donde firmó por dos años cumpliendo tan sólo el primer año de contrato.

Si hay un hombre en Granada que conoce a Diego Martínez a la perfección, ese es Augusto Delgado, el que fuera presidente del Arenas de Armilla, con el que convivió en su primera experiencia como entrenador sénior. Delgado, que sigue manteniendo contacto con el entrenador gallego, señaló que "de él destacaría su perseverancia y su cariño al fútbol. A él le encanta este mundo, lo vive, se sacrifica y además es un profesional moderno que no para de formarse".

Delgado recuerda que "él vino de la mano de Óscar Cano y cuando se fue se hizo cargo del equipo. Cuajó una gran temporada y terminamos a un gran nivel, pero nos faltó un par de jornadas más para meternos en play off". Como entrenador, destaca que "estoy segurísimo que va a llegar a entrenar en Primera División porque, además de tener muchos conocimientos, está muy preparado". En ese sentido, el ex dirigente armillero resalta que "es muy estudioso del mundo del fútbol de ahí que con Unai Emery se llevara muy bien en los años que estuvo en el Sevilla, siempre innovando".

Al que fuera presidente de la entidad tricolor y uno de los hombres más reconocidos del fútbol granadino, le extraña que no haya continuado en Osasuna: "Creo que una mala racha le ha condenado pues durante gran parte de la temporada el equipo ha rendido. En cualquier caso, estoy seguro que va a llegar porque lo merece", manifestó.

En cuanto a su estilo de juego, Delgado apunta que le gusta que sus equipos sean "muy dinámicos, dándole mucha importancia a las bandas y donde la preparación física cobra vital importancia como buen licenciado en esta faceta que es". Por último, incidió en que "si le dejasen tiempo, estoy seguro que le daría oportunidades a jugadores jóvenes porque le gusta mucho la cantera al venir de abajo".