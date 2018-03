¿Mejor sin 'Adriancho'?

La lesión de Adrián Ramos es un contratiempo importante para este Granada CF. No por su efectividad goleadora, ya que solo ha marcado tres goles en toda la temporada, pero sí por su presencia en el campo. Una vez que el colombiano cogió la forma después de un verano convulso entre una grave dolencia, un conato de rebelión para forzar su salida, y tras otra lesión que le dejó casi dos meses en el dique seco entre octubre y noviembre, el santanderino cogió la titularidad y de ahí no le sacó Oltra. Su potencia en el juego aéreo y su criterio a la hora de organizar el ataque le dio sentido a un equipo que atacaba bien de forma intermitente y a veces alocada. Sus características cubrían el vacío que a veces dejaba Joselu, muy capacitado para cazar goles pero sin ser un partícipe efectivo en el juego del equipo. Sin embargo, también el Granada se ha acostumbrado a vivir sin el cafetero, que ha faltado al 40% de los partidos de esta Liga, y además no le ha ido mal del todo, ya que el balance total es de seis triunfos, cuatro empates y solo dos derrotas sin Adrián Ramos en el campo.

Es más, ese balance mejora si se excluyen los dos primeros partidos de Liga, en los que el jugador no entró debido a sus declaraciones en las que expresó su deseo de salir del Granada para poder jugar el Mundial. Sin contar con aquellos empates ante Albacete y en Zaragoza, la medición se queda en seis triunfos, dos igualadas y dos pérdidas. Estos diez encuentros se corresponden al anterior periodo de lesiones que sufrió el colombiano, que se perdió al completo los meses de octubre y noviembre. Ramos desapareció del equipo al lesionarse en la primera victoria de la temporada frente al Córdoba y no reapareció hasta diciembre en la derrota contra el Rayo. Entre medias, el Granada navegó en su mejor racha de la temporada hasta el pasado febrero (en la que Adriancho fue precisamente uno de los hombres importantes). Fue la racha que le sacó de la zona baja para encumbrarlo hasta los puestos de privilegio. Las dos únicas veces que el Granada ha pisado el ascenso directo esta temporada coincidió con el periodo en el que el colombiana estaba lesionado, primero de una rotura muscular, y luego por unas dolorosas molestias en uno de los muslos.

José Luis Oltra tuvo entonces muy claro cuál era el plan para suplir la ausencia del delantero de los 12 'kilos'. Tampoco tenía muchas alternativas: o Joselu o Manaj. El técnico valenciano siempre apostó por el onubense en punta y este le recompensó con nada menos que 7 de los 9 goles que acumula actualmente el delantero procedente del Lugo. Se puede decir que la mejor versión de Joselu llegó cuando Adrián Ramos no estaba ni siquiera en las convocatorias. En esos dos meses, además, Machis anotó cuatro dianas, Pedro Sánchez dos, y una Saunier, Espinosa, Kunde y la única del tercer delantero del equipo, el albanés Manaj.

También tuvo clarísimo el técnico el dibujo del equipo, que sin Ramos nunca fue diferente al 1-4-2-3-1, usando solo el recurso del segundo delantero para revulsivos en segundas mitades como sucedió en León, donde fue clave la entrada de Manaj para formar con Joselu. Oltra repitió la misma cortina de ataque en siete de aquellos diez partidos, siendo esta la formada por Pedro Sánchez en la derecha, Machis por la izquierda, Espinosa en el enganche y arriba el onubense. Con ellos, cinco triunfos y dos empates. Pero también ha cambiado mucho el cuento con respecto a aquellos dos meses. Espinosa no entra en una citación desde el 14 de enero en la derrota de Albacete, y Pedro no es titular desde el triunfo en Córdoba. Oltra está condenado durante este próximo mes sin Ramos a jugar con un único delantero. En Oviedo no tendrá que innovar en demasía, tan solo cambiando el nombre del ariete titular y manteniendo a Peña y Machis, con la incógnita de Agra o Pedro. Más complicado lo puede tener dentro de una semana. Se le 'cae' el peruano y el albanés por estar con sus selecciones, y si Joselu ve la amarilla, el frente ofensivo será una auténtica incógnita en la que el valenciano tendrá que rescatar a hombres últimamente poco usados. Sin Ramos, el balance es bueno, el equipo se ha sabido reponer a sus ausencias, pero las circunstancias ligueras y de la plantilla han cambiado. Con las sanciones acechando, el equipo tendrá difícil repetir la racha que tuvo meses atrás sin el colombiano.