Mismo dibujo pero otra vez con dos delanteros al final

Estaba claro que tras la dura derrota en Leganés, en la que el Granada pese a estar muy cerca de puntuar no ofreció una buena imagen, el técnico Lucas Alcaraz iba a realizar bastantes cambios en su once titular en el choque ante el Atlético de Madrid. Más aún teniendo en cuenta que recuperaba a bastantes futbolistas ausentes en Butarque por lesión o sanción y que un fijo en sus esquemas, el extremo marroquí Mehdi Carcela-González estaba sancionado. Por eso no sorprendió el once del preparador, con hasta cinco novedades respecto al de la pasada jornada. Volvieron Foulquier, Saunier, Gastón Silva y Uche, mientras que el otro regreso fue el del extremo francés Boga, elegido por Alcaraz por delante de Isaac Cuenca o Aly Mallé para reemplazar a Carcela.

disposición

Con Ingason manteniéndose en el once y Hongla en el banquillo, Alcaraz insistió con el 1-5-4-1 que tan buenos resultados le estaba dando últimamente en casa y tan malos como visitante. El once atlético, con varias bajas por lesión y la principal novedad de Thomas Partey en la media, vaticinaba una pelea intensa en la medular por hacerse con el control del partido, aunque ni uno ni otro conjunto se sienten incómodos sin balón, permitiendo que la iniciativa la lleve el rival.

dominio local

Esto se evidenció en el primer tiempo, dominado por el Granada pese a su caraja inicial ante un Atlético que se limitó a esperar algún fallo de los locales para montar rápidas contras y a intentar aprovechar su poderío a balón parado. Como suele ocurrir en los últimos encuentros en casa, los carrileros Foulquier y Héctor se prodigaron bastante por sus bandas en ataque, sobre todo el pucelano por la izquierda. No obstante, el principal argumento ofensivo del cuadro rojiblanco en la primera parte fue la movilidad y la capacidad para desequilibrar de Andreas Pereira, muy activo en todo momento.

inferioridad en banda

Boga no respondió a la confianza del técnico, ya que apenas lució antes del descanso. Lo intentó, pero en esta parte de la campaña no está ofreciendo de lo mejor de él y se echó de menos a Carcela. Además, sus ayudas defensivas a Foulquier fueron nulas y el Atlético tuvo la oportunidad en más de una ocasión de atacar con superioridad por su banda izquierda, donde Filipe Luis siempre suele hacer daño, aunque los colchoneros tampoco aprovecharon en demasía esta circunstancia. Con Uche y Wakaso esmerándose en no perder la posición para que los de Simeone no pudieran correr, el único peligro visitante en el acto inicial llegó en dos cabezazos.

cambio visitante

No cambio nada Alcaraz en el descanso pero sí el preparador atlético, quien metió en el campo a Correa por Thomas para tratar de buscar una versión más ofensiva de los suyos. Adrián Ramos, que había arrastrado molestias durante la semana, dejó pronto su sitio a Kravets, poco después de marrar una clara ocasión en el frenético inicio de segundo tiempo que depararon ambos conjuntos.

al final

El equipo acabó jugando con un inhabitual 1-4-3-2 después de que Alcaraz cambiara a Isaac Cuenca por un cansado Héctor, de que tras el tanto de Griezmann pasara a jugar con defensa de cuatro y con dos delanteros al sustituir a Aly Mallé por Saunier, y de que Wakaso fuese expulsado en la última acción del choque. El futbolista que se situó con Kravets arriba al final fue Boga, aunque la producción ofensiva del equipo tras la salida del campo de Adrián Ramos fue prácticamente nula. Y sin Wakaso a Gijón.