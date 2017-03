Mismo sistema, equipo diferente

La justa derrota del Granada pudo evitarse en Butarque, ya que el equipo rojiblanco fue capaz de mantener su portería a cero cuando más apretó y mejores ocasiones tuvo el Leganés pero, como es habitual fuera de casa, se volvió a disparar en el pie al recibir el único tanto del choque después de un clamoroso error defensivo. La pérdida de balón de Lombán es tan grave como la incapacidad de sus compañeros para hacer una falta con la que cortar el contragolpe. También como el encuentro de todo el equipo en ataque, absolutamente lamentable y decepcionante. Y como la infantil gestión desde los despachos, permitiendo que jueguen en contra dos futbolistas de tu propiedad. Otros aspectos propios o ajenos, como la poca ambición, la casi nula aportación de los inhabituales o los que salen desde el banquillo, la mala vista del línea en la primera jugada del choque o la poca vergüenza del que hace el calendario, que en esta semana de tres encuentros ha perjudicado de forma notoria y denunciable al Granada, también sumaron para que la ilusión de antes del duelo se convirtiera en gran decepción al final.

Tres nuevos

Lucas Alcaraz repitió el 1-5-4-1 de los últimos partidos pero con cambios obligados respecto al pasado encuentro frente al Alavés. Vezo ocupó la plaza del tocado Hongla, mientras que Lombán y Sergi Samper reemplazaron a los sancionados Gastón Silva y Uche. El resto fueron los mismos del anterior choque, con el lógico cansancio acumulado, cuya evidencia fueron los problemas físicos de jugadores como Carcela-González, que tuvo que ser sustituido, o Adrián Ramos, que llegó tocado al final.

lo previsto

El partido del Granada en la primera parte fue el esperado. Contuvo bastante bien al Leganés, que tuvo la iniciativa pero no creó peligro, y rondó el marco rival en varias ocasiones. No tuvo ninguna opción clara de gol porque, asistente de Martínez Munuera aparte, sus jugadores no fueron capaces de poner ni un balón digno dentro del área, ni en centros laterales, ni en faltas ni en saques de esquina. Los locales trataron de crear peligro sobre todo por la izquierda, aprovechando que Carcela-González no bajaba casi nunca con su lateral. Los carrileros del Granada, Isaac Cuenca y Héctor, se animaron a irse hacia arriba en varias ocasiones, mas Adrián Ramos sólo pudo tocar el balón fuera del área, ya que dentro no le llegó nunca.

los cambios

El Granada mantuvo el mismo dibujo durante todo el choque. En la segunda parte fue mucho mejor el Leganés, y los intentos de Alcaraz para intentar cambiar la decoración fueron en vano. Kone entró a la hora de juego ocupando posición de extremo pero con la misión de juntarse al centro para que el equipo tuviera el balón y pudiera crear peligro, pero ni una ni otra cosa ocurrió. La entrada de Boga por Andreas tampoco varió nada. Sí alteró el dibujo la sustitución de Ezequiel Ponce por Lombán, ya en los instantes finales tras el mazazo de Machís. Pasó el equipo a situarse en un 1-4-4-2, con dos delanteros pero con idéntico nulo mordiente. Sólo Wakaso, que ya es capitán general en este equipo, parecía capaz de algo. Como cada vez que el Granada actúa como visitante, todo el crédito ganado en casa se arrojó directamente al vertedero.