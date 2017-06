Monterrubio o la vorágine estructural

Se han sucedido estos días y, según parece, no van a cesar. El descenso del Granada CF a Segunda División ha precipitado una serie de cambios en la estructura del club que se han llevado por delante a los principales responsables de la situación, deportiva y extradeportiva, de la entidad. Los problemas, empero, no han desaparecido, a juzgar por las palabras del nuevo director general granadinista, Antonio Fernández Monterrubio. El relevo de Sergi Vieta en la cúpula administrativa rojiblanca fue presentado ayer y reconoció haberse topado a su llegada con "bastante desunión" y con "una situación complicada". Incluso, aseguró que sufre "presiones". Para acabar con todo ello, Fernández Monterrubio apeló al "trabajo".

"He visto muchas personas válidas en el club y he visto otras que me parece que tienen poco compromiso. Yo estoy muy comprometido con este proyecto, venir aquí ha sido una decisión muy difícil porque estaba bastante tranquilo desde el punto de vista profesional", espetó. "Grupos, rencillas... No tenemos tiempo para esto. El club está en una situación complicada y a todos los que estamos aquí nos va la vida". Pese a ello, el nuevo dirigente de los de franjas horizontales admitió estar "contento e ilusionado" ya que firma -por los tres próximos años- con un "gran proyecto de futuro". "No hablo sólo del próximo año", añadió.

Los obstáculos para el ascenso de categoría que el Granada CF intentará abordar en unos meses, empero, no acaban ahí. El recién estrenado director general indicó que había encontrado un club "paralizado", a excepción de en la parcela meramente deportiva -en la que alabó la labor del director deportivo Manolo Salvador-. Algo que no se pueden permitir si desean cumplir con un objetivo tan ambicioso como el suyo. "Hemos perdido muchísimo tiempo", lamentó. De hecho, comparó la coyuntura granadina con la de una locomotora, prácticamente, descarrilada: "El tren que es el Granada CF está, en estos momentos, fuera de la vía. Por el descenso, por la desilusión... lo primero que tenemos que hacer es colocarlo en la vía otra vez muy rápido". Además, auguró una campaña "difícil". "Pocos clubes salen con el objetivo y diciendo abiertamente que quieren ascender a Primera División. Suelen decir que lo van a intentar, que van a trabajar... Nosotros nos estamos poniendo una presión que esperamos saber manejar. Vamos fuerte y de cara, a jugarnos el todo por el todo. Arriesgamos bastante saliendo públicamente a decir esto".

Lo realmente complicado es que la entidad se enfrenta a un Everest como el ascenso tras, lógicamente, una reducción y una reestructuración de su presupuesto. Una transformación provocada porque, según Monterrubio, sus partidas "no están al servicio del objetivo deportivo". Alrededor de 26 millones son con los que contarán esta temporada, la mitad que la pasada, aunque no se prevén apuros. "Tenemos que hacer algunos cambios en el presupuesto, vamos a intentar poner el esfuerzo en las partidas que de verdad nos lleven a Primera. Intentaremos que Salvador y Oltra tengan los máximos recursos posibles", explicó.

Con un pasado algo discutido tras su paso por el Xerez y por el Rayo -donde ha dejado tantos alabadores como detractores-, el rojiblanco quiso aclarar cómo había llegado a parar a los despachos de Los Cármenes. Después de un breve contacto, voló hacia China, donde se entrevistó con el propietario del Granada CF, Jiang Lizhang, y ambos cerraron su acuerdo. "Le hice una propuesta de mi visión del club en cuanto a organigrama y las cosas que cambiaría con la información que tenía... Me convenció porque vi a una persona con muchas ganas y porque vi un proyecto serio y potente", manifestó. Sin embargo, también insistió en que no aparece como representante de ningún grupo empresarial: "Insisto, no tengo una vinculación más allá, ni con personas ni con grupos, vengo libre. No tengo ninguna atadura. Mi grupo es el Granada CF".