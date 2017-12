Montoro: "Nos vamos 'jodidos'; ha sido muy disputado"

Raúl Baena y Ángel Montoro fueron los dos jugadores de Granada que hablaron en la zona mixta de Vallecas tras el partido de ayer.

El malagueño declaró que están "fastidiados por perder a última hora", pero que hay que "seguir trabajando". "El partido ha estado igualado, hemos tenido algunas ocasiones para ponernos por delante, ellos también y han tenido el acierto de meter esa al final y no nos ha dado tiempo para empatar", lamentó Baena. El mediocampista dijo que "esto es muy largo": "No nos podemos subir a las nubes por ganar al Huesca ni mucho menos echarnos las manos a la cabeza por caer hoy -por ayer-. Hay que ser constantes y trabajar".

El valenciano fue más explícito: "Nos vamos jodidos porque el partido ha sido muy disputado y podía haber caído de uno u otro lado. Hemos generado varias ocasiones claras también y hemos tenido la mala suerte de que Dorado ha metido gol, que es algo que no es muy normal". Montoro reconoció que "en la primera parte nos ha costado más" porque el Rayo "se movía muy bien por dentro con un falso nueve". Sobre la amarilla que le acarrea suspensión, el medio cree que no toca al jugador y que le dijo "al delegado que lo miren bien porque no le doy y veremos a ver qué sucede".