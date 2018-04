Morilla apela a la afición

El entrenador del Granada, Pedro Morilla, afirmó que Osasuna, su rival mañana en el Nuevo Los Cármenes, es un equipo "muy bueno", pero que si "no cometemos los errores de Lorca, somos mejores que ellos". El sevillano, además, pidió a la afición "dejar de lado" la dolorosa derrota del pasado domingo para que apoyen "desde el minuto uno" puesto que es "fundamental".

Morilla empezó admitiendo que "después de una derrota como la del otro día el futbolista queda tocado", pero avanzó que "la semana ha sido muy buena, tanto en el entrenamiento sobre el campo como fuera del campo, donde entran charlas motivacionales y para corregir errores". "Creo que los futbolistas están muy concienciados. El otro día se hicieron cosas sobre el campo con las que no estamos de acuerdo futbolísticamente, pero otras bien", comentó.

"Son hábitos que tiene este equipo y nosotros queremos encontrar otros hábitos", explicó el entrenador del Granada, que posteriormente ahondó en cuáles son esas costumbres: "Nuestros hábitos es que tenemos que ser más contundentes tanto en las transiciones defensivos como ofensivas. Cuando perdemos en balón tenemos que dominar, que los futbolistas se agrupen, presionen la salida tras la pérdida, y en ataque tenemos que aprovechar la velocidad que tenemos".

"Los errores se han trabajado y queremos que se vea en el campo", aseguró un Morilla que quiso dejar muy claros sus mensajes hacia la plantilla y la hinchada. De un lado, dijo que "los jugadores están súper metidos en el objetivo del Granada, y aprovecho para decírselo a la afición: no sé como nos recibirán, pero la afición es importantísima. Los futbolistas necesitan su aliento y como entrenador les digo que están por la labor de darlo todo por el Granada. ¿Que el otro día no salió el partido en Lorca? Entra el estrés, la ansiedad de ganar un partido que tienes que 'ganar sí o sí' porque juegas contra el último, y que es engañoso porque en esta categoría te puede ganar cualquiera". "Estamos metidos, quintos, a seis puntos del ascenso directo, y va a ser muy importante que Granada se vuelque con el equipo", recordó el sevillano, que insistió en que "el futbolista sobre el campo tiene que sentirse arropado sí o sí. Está claro que hay decepción, pero igual que nos hemos centrado en olvidar el partido, la afición tiene que dejar a un lado ese enfado lógico y apoyar desde el minuto uno. Me hubiera gustado que la gente hubiera entrado al vestuario después del partido para que vieran que no es que no se quisiera, es que no se pudo", finalizó esa apelación al granadinismo que hizo ayer Pedro Morilla en la rueda de prensa previa a cada partido.

El técnico lamentó no tener "esa bala la tendríamos en la recámara" al perder en Lorca, pero aclaró que "la presión es la misma" cada semana, que tanto su equipo como la plantilla "estamos preparados para ella". "Vamos a conseguir sacarle todo a esos futbolistas", añadió.

"Me centro en el partido de Osasuna. No me centro en nada más ni quiero que los futbolistas se centren en nada más", dijo el director técnico granadinista, que aún así sigue pensando en el ascenso directo a Primera porque "siempre que haya puntos en juego y no se te vayan los equipos de arriba, no tenemos techo y podemos llegar a ese ascenso directo", pero "el objetivo prioritario es el sábado", matizó.

Sobre el Osasuna, Morilla destacó que "es un equipo bien trabajado" y que "domina la defensa organizada". Una virtud que el entrenado cree que "nos va a costar trabajo desmontar". Además, añadió que "tiene futbolistas de calidad y un equipo hecho también con miras de ascenso". Sin embargo, "haciendo las cosas bien somos mejores que ellos", anticipó el entrenador, que espera que no se reproduzcan los fallos de Lorca: "Si cometemos errores como los del otro día, le habremos puesto el partido en bandeja".