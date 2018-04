Morilla no da con la tecla

El varapalo de Lorca provocó nuevos cambios en el once titular de Pedro Morilla para medirse al Osasuna. El técnico, sin Adrián Ramos, Machís ni Saunier, no ha sido capaz de encontrar aún al grupo de jugadores con el que componer una alineación que permanezca, por lo que frente al cuadro navarro volvió a variar bastantes efectivos. Víctor Díaz regresó al lateral diestro, Alberto Martín entró en la medular para acompañar a Montoro, lo que desplazó hasta la media punta a Kunde, e ingresaron arriba tanto Sergio Peña, en principio para partir desde la banda, como Manaj. Espinosa, Agra y Joselu fueron los otros sacrificados del equipo inicial que perdió en Lorca, y los dos primeros al final no jugaron ningún minuto ayer. Viendo el mal partido disputado en tierras murcianas, los objetivos buscados con tantos cambios estaban claros: mejorar en las acciones a balón parado, recuperar la fortaleza defensiva mostrada en el estreno de Morilla frente al Numancia y atacar con más fluidez y determinación que en las dos jornadas pasadas. Sólo se consiguió, y a medias, el segundo.

mismo dibujo

En cuanto al dibujo, el preparador repitió el 1-4-2-3-1. La ubicación de Sergio Peña y de Antonio Puertas como teóricos extremos buscaba que se tiraran mucho al centro para tener superioridad por dentro en ataque y para permitir las subidas de los laterales. Ambos cumplieron las órdenes de Morilla, aunque en la mayoría de ocasiones se perdieron en la maraña de la medular. La presencia de Alberto Martín, que ocupó mucho campo, liberó en cierta manera a Montoro, aunque el único capaz de encontrar espacios en la bien colocada zaga rojilla fue Kunde. La potencia y el buen disparo del camerunés permitieron las únicas llegadas medio claras del Granada en el primer tiempo.

salida de centrales

Otro detalle interesante, inhabitual en otros choques anteriores, fue la importancia de los dos centrales, Germán y Chico Flores, a la hora de iniciar el juego desde atrás. La ubicación defensiva de Osasuna permitía que casi siempre uno de los dos quedara como hombre libre y que fuese el que atravesara el centro del campo con el balón en su poder esperando movimientos de los de arriba para mandar el pase decisivo.

modificación

El equipo mantuvo el mismo dibujo hasta la hora de partido. Osasuna había marcado, en otro grave error de Javi Varas, y pese a que la reacción rojiblanca no fue mala, la derrota estaba cada vez más cerca. Morilla optó por dos sustituciones de las denominadas ofensivas con la entrada de Joselu y de Pedro por Sergio Peña y Germán. Hubo cambio de dibujo, pasando al 1-4-4-2 y algunos jugadores variaron su ubicación, ya que Alberto Martín se colocó como central, un puesto en el que hasta ahora no había sido utilizado en el Granada pero en el que lo hizo bien hasta el final, y Kunde se retrasó hasta la medular.

mejor

La entrada de Pedro mejoró el ataque de los rojiblancos, ya que aportó profundidad por la derecha y también se asoció bien por dentro. De hecho, un centro suyo sirvió para que Montoro empatara la contienda. Antonio Puertas se fue la izquierda, donde no aumentó las pocas prestaciones que había aportado desde la banda diestra, donde estuvo hasta entonces.

Raúl Baena al campo

Justificó Morilla en rueda de prensa la entrada de Raúl Baena por Montoro en el tercer relevo en los problemas físicos del medio. De otra forma lo lógico es que hubieran entrado Agra o Espinosa. La actuación de Raúl Baena ante el Numancia se saldó con triunfo al final. Esta vez no ocurrió lo mismo, ya que fue incluso el Osasuna quien tuvo más control en los instantes finales del choque y el que, en otra acción a balón parado, estuvo más cerca de llevarse el triunfo en el tiempo añadido.