Morilla: "Hay que estar muchísimo más vivo"

El entrenador del Granada CF, Pedro Morilla, dijo en la sala de prensa a la conclusión del choque que "tras tantos partidos sin ganar, sabíamos que esto podía suceder. El Lorca tiene futbolistas para no llevar 16 partidos sin ganar".

Una vez finalizado el choque con el 3-2, el técnico afirmó que le parecía "exagerado" utilizar "la palabra ridículo" para analizar lo ocurrido "y también inoperancia".

El domingo tenemos otra final y el equipo necesita a la afición. Su apoyo es imprescindible"

"El Lorca ha sido mucho más efectivo en las dos áreas, en la nuestra cada vez que se han aproximada en faltas laterales y córner nos han hecho daño en la estrategia, han sido mucho más poderosos que nosotros", afirmó, concluyendo que tienen que dar "mucha más importancia a esta faceta del juego" en relación a las acciones a balón parado.

"Ellos han hecho el fútbol que estaban haciendo últimamente, de equipo fuerte defensivamente, bien replegado y aprovechando los errores del contrario en salidas de balón o pérdidas en tres cuartos, han sido más efectivos que nosotros", añadió Morilla.

"Las jugadas de estrategia se han trabajado esta semana a conciencia pero el nivel de activación lo ponen los jugadores en el campo. Es estar más concentrado que el contrario, saber dónde va a caer la pelota, anticiparse... hay que estar muchísimo más vivo en las segundas jugadas. En ese aspecto no hemos estado bien", agregó al respecto.

El técnico del Granada también analizó a los suyos en ataque: "El balón hay que tenerlo sabiendo que tenemos que llegar a portería contraria. En tres cuartos no hemos sido lo agresivos que queremos ser. Ellos han sido más poderosos en la faceta goleadora".

"Tenemos que aprender de los errores y mejorar mucho, quedan nueve partidos y estamos ahí pero hay que hacerlo muy bien para ganar los partidos y hoy (por ayer) no lo hemos hecho", sentenció.

Sobre la salida del campo de Kunde, explicó que querían "tener más posesión de balón" y que el camerunés "había hecho un desgaste muy grande y se estaba quedando Montoro solo en el centro" cuando "el peligro eran las transiciones rápidas" por lo que querían "asegurar el centro sin renunciar a la llegada". "No ha salido porque el resultado se ha puesto como se ha puesto pero es una decisión sopesada. No creo que el cambio haya influido en el resultado", comentó.

Sobre Joselu, apuntó que "es un futbolista que vive del gol, que aporta al equipo mucho en otras facetas pero es verdad que para que luzca tiene que meter goles". "Son delanteros que viven del gol, son rachas, pero tiene que seguir entrenando y animándose para que se quita esa ansiedad que puede tener el delantero cuando no meta gol".

Morilla también mandó un mensaje a la afición: "El domingo tenemos otra final y tiene que estar con el equipo, el futbolista los necesita. Se han llevado un palo y nosotros también. El jugador tiene que sentir la voz de aliento. Se va a trabajar para internar ganar al Osasuna y el apoyo de ellos es imprescindible".

Con mucha celeridad comparecieron Amaya y Molins en la zona mixta de Vallecas, debido a que el equipo verdiblanco regresó a Sevilla en el AVE de las ocho de la tarde. Tanto el central como el extremo reconocieron que no fue el día del Betis, aunque ambos apuntaron al duelo del Atlético del próximo domingo para olvidar ya la goleada recibida en la visita al Rayo Vallecano.

"Es un resultado muy jodido y tenemos que olvidarnos ya. Hay que descansar mucho esta semana, que venimos de una racha de partidos muy seguidos. No lo digo como excusa, pero se notan tantos partidos en pocos días", manifestó Amaya, que reconoció que ni él ni la defensa tuvieron su día ante el Rayo: "No hemos estado bien, encajando tres goles... Me voy muy jodido para Sevilla". El central dirigió su mirada al encuentro de la próxima jornada en el Vicente Calderón. "Hay que pensar partido a partido y ahora ante el Atlético son los siguientes tres puntos", dijo Amaya, que finalizó recordando que para él siempre es especial jugar en Vallecas: "Me he criado y jugado aquí y siempre le tendré mucho cariño a este club y estos aficionados".

El otro protagonista bético en la zona mixta fue Molins, el último fichaje, que reconoció que el Rayo mereció la victoria. "Ha sido un partido muy complicado, donde ellos salieron dominando y teniendo la pelota. Todo empezó mal con el penalti, que nos lo puso más difícil y permitió que ellos fueran mejores. No sólo fue complicado para mí, sino para todo el equipo. Ellos presionaron bien y nos costó jugar. Hice lo que pude y tengo que seguir así, cogiendo ritmo y adaptándome a lo que el míster me pide", señaló el extremo uruguayo, que también incidió en la dificultad del próximo partido del equipo verdiblanco. "Al Atlético lo conocemos bien, sabemos cómo juega y que será otro partido complicado. Debemos apretar para conseguir llevarnos algún punto y seguir en la zona alta de la tabla", concluyó Molins.

