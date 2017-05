La ONU de Pozzo y Jiang

Esta ha sido la temporada en la que por primera vez un equipo de la Liga sacaba una alineación con once jugadores de diferentes nacionalidades, y también la primera vez en la que entre esos once no había ningún español. Esos dos récords insólitos los ha firmado el Granada CF para recochineo del mundo del fútbol, que encima le recriminó que eso no sirviera de nada. Jiang Lizhang ha hecho que en los rojiblancos hubiera enrolados 21 extranjeros y 17 nacionalidades distintas sin contar la española. Prácticamente han sido una tercera parte de todos los que habían jugado en toda la historia del club antes del desembarco de Gino Pozzo. Y es que seguramente haya días en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en las que haya personal de tantos países diferentes como los ha habido en el Granada desde el desembarco del italiano y el posterior del chino.

Los datos demoledores en cuanto a extranjeros en el equipo granadinista empiezan con la llegada de Pozzo. Bajo su mando en el club, entre 2009 y 2016, jugaron en el equipo nada menos que 65 futbolistas de fuera de España, y sin contar con los del filial pero que no han jugado ni estado nunca convocados con el primer equipo. El transalpino hizo debutar en siete años a más extranjeros que en toda la historia anterior del club desde 1931 hasta 2009, que eran 62. Es decir, en 78 jugaron 62 foráneos en el Granada, y solo en 7 lo hicieron tres más, 65. La etapa de Jiang Lizhang ha incrementado en 21 el número de futbolistas de fuera del país, pero el récord total llegó de la mano del italiano. La cifra de extranjeros en el equipo rojiblanco asciende ahora mismo a 148.

65 a 62Extranjeros. En siete años jugaron más foráneos que en los 78 años anteriores en el club

Otro tema son las nacionalidades, y aquí el 'punto' claramente se lo lleva el dueño chino del Granada. En solo una temporada ha tenido a futbolistas de más países que en toda la historia de la entidad desde su fundación hasta el año 2009. Hasta esa fecha, el club había tenido jugadores con pasaporte de 13 países. En solo un curso, Jiang, Piru y Pere han tenido que manejar 17 nacionalidades. El dato es impresionante y también explica los recurrentes problemas con los idiomas que ha tenido esta plantilla. Como dato para añadir, Pozzo trajo a efectivos de 27 países diferentes. En siete años, tampoco está nada mal. En total, en el Granada ha habido futbolistas de 39 estados diferentes. En la era Pozzo-Jiang se han estrenado 26. Y sólo si el estudio se centra en la actual campaña, con el chino han debutado 6 nacionalidades en el Granada: Costa de Marfil, Ecuador, Islandia, Israel, México y Ucrania.

En la historia del Granada claramente ganan los futbolistas argentinos, los preferidos de siempre tanto desde antes como después de la arribada de Gino Pozzo. 32 jugadores nacidos en el país rioplatense han vestido la camisola rojiblanca, aunque en particular, el primer argentino en partidos en el club es el octavo, Pellejero, que fue jugador entre 1957 y 1965 y que después actuó como entrenador. Le siguen pero de lejos portugueses y franceses, con 11 y 10 jugadores respectivamente, además de Paraguay, con 10 también. Curiosamente, de este último país no ha habido ningún jugador bajo el mandato de Pozzo y Jiang. Y más datos curiosos, como que los dos lusos con más encuentros en el Granada con Carlos Martins... Y Diogo Fonseca, que solo pasó una temporada en Segunda B justo antes del desembarco de Pozzo. Allan Nyom es el extranjero que más veces ha vestido la rojiblanca: 204.