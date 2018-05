Objetivo, convencer a Pepe Mel

Pero la UD Las Palmas y el Granada no son los únicos clubes que estarían interesados en Pepe Mel. Su nombre también ha sonado en el recién ascendido Huesca, si bien parece que finalmente el elegido para dirigir al club aragonés en su devenir en Primera División será, lo que son las cosas del fútbol, el ex entrenador del Granada CF José Luis Oltra.

Javi Varas y Agra, ausentes por lesión en el entrenamiento de ayer

El portero del Granada Javi Varas y el extremo Salvador Agra no entrenaron ayer miércoles con sus compañeros por diferentes problemas físicos y son duda para el partido que los rojiblancos disputarán el próximo domingo en el campo del Sporting. La formación que dirige Miguel Ángel Portugal regresó al trabajo en la Ciudad Deportiva tras descansar el martes con una sesión intensa de casi dos horas de duración que se desarrolló bajo la lluvia. Javi Varas no se ejercitó con el grupo porque sufre una cervicalgia, por lo que recibió tratamiento fisioterápico, hizo trabajo en el gimnasio y queda pendiente de evolución. Agra, por su parte, no trabajó por culpa de una pubalgia aguda que le obligó a realizar labores de fisioterapia y acondicionamiento muscular, y que le convierte en baja médica. La evolución médica de ambos determinará si van a poder jugar o no en el partido del domingo en el campo del Sporting de Gijón, al que el Granada aún llega con opciones matemáticas, aunque mínimas, de clasificarse para las eliminatorias de ascenso. El equipo rojiblanco realizó, sobre todo, tareas centradas en el control de juego, pases y finalizaciones durante un entrenamiento del que se retiró en el tramo final el lateral José Joaquín Marín 'Quini' tras sufrir un golpe./ Efe