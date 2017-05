Ochoa, el meta más goleado

La nefasta temporada firmada por el Granada no para de acumular récords negativos. El último lo alcanzó el pasado sábado en Pamplona, en el partido perdido ante el Osasuna por 2-1 que deja el equipo como nuevo colista de la clasificación. La marca tiene como protagonista, curiosamente, a uno de los pocos nazaríes que a lo largo del curso han destacado: el portero mexicano Guillermo 'Memo' Ochoa, el que más para, con diferencia, en esta Liga.

El cancerbero ya es el más goleado en la historia de un campeonato completo en Primera División con ochenta tantos recibidos, por lo que ha superado los 79 que le marcaron a Ignacio Aizpurúa con el Salamanca en la temporada 1978-79.

El cuadro nazarí no gana ningún partido fuera por segunda vez en su historia en Primera

El meta titular de la selección mexicana ya se convirtió semanas atrás en el portero del Granada más goleado en una Liga de Primera, al superar los 66 tantos que recibió Andrés Fernández hace dos campañas.

También superó el récord de tantos encajados por un cancerbero extranjero en una sola campaña en la máxima categoría, que hasta entonces tenía el chileno Claudio Bravo con 66 en el curso 2010-11, cuando el ahora meta del Manchester City de Pep Guardiola militaba en la Real Sociedad.

Haber jugado todos los minutos de esta temporada en Liga, algo que junto a Ochoa sólo han hecho los también porteros Adán (Betis) y Rulli (Real Sociedad), y que el Granada sea el equipo de Primera que más goles ha recibido, con una media de más de dos por partido, son aspectos que juegan en contra del 'Memo'.

De hecho, el conjunto granadino sólo ha sido capaz de dejar su meta a cero en tres partidos de los 37 que ya ha jugado en este campeonato liguero: ante el Sporting y el Alavés en el Nuevo Los Cármenes, y en Riazor contra el Deportivo.

El entrenador del Granada, Tony Adams, está utilizando a jugadores que van a seguir en el club y no suelen actuar los que se van a ir. Ochoa está en el grupo de los segundos pero nunca descansa, ya que Adams no ha dado aún la alternativa a Rui Silva, meta portugués que seguirá en el Granada pero que aún no se ha estrenado desde que llegó en el mercado invernal.

Aunque suene contradictorio, la confianza en el 'Memo' por sus buenas actuaciones han hecho que siga jugando y que ahora pase a la historia de la Liga por este récord negativo.

No es esta la única marca mala que dejó la derrota del sábado en El Sadar, ya que el cuadro rojiblanco ha cerrado su temporada como visitante sin haber logrado ninguna victoria, algo que es la segunda vez que le ocurre a lo largo de su historia en la máxima categoría.

El Granada, que despedirá la Liga el próximo viernes ante el Espanyol en el Nuevo Los Cármenes, concluyó el curso a domicilio en el torneo doméstico con cuatro empates y quince derrotas, a las que hay que sumar otra más también ante el Osasuna en el único encuentro jugado en la Copa del Rey.

Es la segunda vez a lo largo de sus 23 campañas en la máxima categoría que el conjunto andaluz concluye el ejercicio sin ganar fuera de casa, algo que ya le ocurrió en la temporada 1944-45, firmando en aquella ocasión tres empates y diez derrotas a domicilio al competir sólo catorce equipos en Primera División.

El Granada, que esta temporada es el único equipo de Primera que no ha ganado ningún choque como visitante, acumula actualmente siete derrotas consecutivas, lo que supone la peor racha de partidos perdidos consecutivos de cualquier conjunto en este curso.

Ésta también es la peor marca histórica de derrotas del Granada en la máxima categoría igualando la de la campaña 1960-61.