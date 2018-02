Oltra: "Tengo alternativas"

José Luis Oltra analizó a su equipo a poco menos de 48 horas para afrontar el primer duelo ante un rival directo por el ascenso de esta segunda vuelta, el Valladolid. El valenciano abogó por "mantener la esencia" de juego ofensivo de su equipo y restó importancia a las bajas (Saunier y Sergio Peña), ya que su plantilla guarda muchas "opciones".

Oltra dijo que mañana los rojiblancos se enfrentan "a un rival que ha tenido paciencia", que aunque "ha cambiado un poco el estilo con respecto al principio", no ha perdido su "identidad de darle buen trato al balón y ser un equipo muy ofensivo". "Han ganado en equilibrio y eso le permite estar luchando por la zona noble", explicó el técnico sobre el Valladolid, que para Oltra "no es solo Jaime Mata, es todo lo que tiene detrás para que le llegue el balón en condiciones". "Hay que tenerlo en cuenta para protegernos, tener cuidado, no perder nuestra esencia, pero saber qué rival tenemos delante", añadió.

Oltra descartó a Sergio Peña y Saunier al arrastrar sanción para el encuentro, pero mantuvo el interrogante sobre la participación de Chico Flores, lesionado en el entrenamiento del lunes: "Vamos a esperar a mañana. No lo descarto todavía". A pesar de ello, el valenciano destacó las virtudes de su plantilla para encontrar recambios, ya que esta tiene "opciones, está compensada, es competitiva, y está comprometida. Lo que podemos perder por un lado lo ganaremos de otro". "La confianza es máxima", remachó un Oltra que dijo que en caso de derrota no se va "a escudar jamás en las bajas".

Habrá, pues, cambios obligados en el once titular, aunque el entrenador se los plantea "cada semana". "No tenemos a Sergio Peña pero tenemos a otros futbolistas que pueden actuar en esa demarcación, desde Espinosa a Puertas, o Kunde, Pedro, y Andrew (Hjulsager), que me ha dicho que se siente cómodo en esa posición. Podemos buscar eso, o jugar con dos delanteros de inicio. Lo tengo clarísimo, pero no voy a decirlo", comentó Oltra sobre las posibilidades que se abren sin la participación del peruano.

El preparador valenciano se mostró despreocupado sobre los cambios que da el equipo en las segundas partes porque depende de "cómo haya ido el partido". Sin embargo admitió que sucede, y que "fue más acentuado el día del Zaragoza": "El equipo cambió más en la segunda parte. Seguramente yo tuve que ver mucho ese día, no solo por la charla, sino por la modificación que hice en el descanso". Del partido contra el Tenerife dijo que tras el descanso lo tenían "controlado" pero echando en falta "llegada". "Eso te hace tener una sensación peor. He vuelto a ver el partido y hasta el gol de ellos hay un tiro que para Javi y la sensación es de control, pero también de poca ambición, como que nos conformábamos, que queríamos que pasara el tiempo, y eso está más relacionado con aspecto emocionales más que del juego. Al no dejar la portería a cero cambia la percepción. Tuvimos una sensación de sufrimiento absurdo, innecesario e injusto", comentó.

Oltra también habló de la primera semana en el equipo de Hjulsager y Agra, de los que destacó que "son futbolistas que tiene encare y llegada, que ocupan espacios, tienen trabajo defensivo". Por eso el entrenador se felicita, ya que "aumentan el nivel y hace que los juegan no se duerman". "Estoy muy satisfecho de las incorporaciones", sentenció.

Sobre si la de mañana es una oportunidad para acercarse al ascenso, para Oltra "cada semana es propicia" para ello porque están "obligados a ganar los tres puntos en cada partido". Aún así abogó por "alejarnos de la obligación y centrarnos en lo que depende de nosotros, que es competir bien, ser un equipo sólido, que no encaja a balón parado, y que potenciemos las cosas que hacemos bien". "Tenemos que hacer que la gente se sienta orgullosa, se contagie y piense que el equipo va a por el rival", arengó.

Por último, preguntado por la situación del Huesca, líder destacado, no cree que su plaza de ascenso "ya esté asignada", aunque "si tuviéramos que apostar, lo haríamos porque el Huesca va a ser uno de los dos equipos que esté". Sin embargo, tiró de experiencia para decir que "en fútbol he visto muchas cosas y no me jugaría mi patrimonio a que el Huesca es uno de los dos porque queda muchísimo, y todos los equipos suelen tener rachas y baches, que espero que nosotros ya hayamos pasado. No se lo deseo. Estadísticamente suele pasar. Este tipo de equipos me recuerdan un poco al Girona el año pasado, al Leganés hace dos. La gente piensa que se pueden caer de ahí pero como han hecho las cosas bien, no tienen esa obligación y presión".