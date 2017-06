Oltra asume el reto del ascenso

La palabra reto fue una de las más utilizadas por José Luis Oltra durante su presentación oficial como nuevo entrenador del Granada. Y es que el técnico dijo tener bien asumido que llega a un equipo que en ningún momento oculta que su objetivo para la próxima temporada es volver a Primera División. Así, en su primera frase fue al grano: "Quiero agradecer al presidente y al director deportivo que hayan confiado en mí para devolver al Granada a donde tiene que estar". Y en su siguiente frase, más de lo mismo al señalar que llega a un club, al que calificó de "importantísimo", que tiene "un proyecto grande y un reto tremendo".

Como no podía ser de otra manera, la primera pregunta que tuvo que contestar el nuevo preparador rojiblanco fue si le impresiona el reto que tiene por delante. "Hay que asumirlo con normalidad y naturalidad lo que el club marca como objetivo para que no nos sirva como elemento de presión, que no sea algo que nos genere urgencia o dudas porque esto es una carrera de fondo y habrá que ir paso a paso porque el objetivo, que es a largo plazo, es muy claro: volver a estar donde todo el mundo quiere que esté el Granada". Y para lograrlo, añadió que "necesitamos unión y gente comprometida en todos los ámbitos del club, pero básicamente entre los futbolistas". Además, incidió en que "éste es un reto -otra vez en escena la palabra protagonista en la mañana de ayer en Los Cármenes- que se consigue en junio del año que viene y sabemos que es difícil porque estamos en una categoría complicada e igualada en la que los detalles vas a ser importantes".

Tanto Jiang como Salvador inciden en que el desafío es volver a Primera División

Sin cambiar el discurso, Oltra dijo que uno de los motivos de su fichaje por el Granada es su "experiencia por haber estado en equipos con objetivos similares al que asumo aquí". Asimismo, insistió en que a pesar de que por delante tiene un desafío "ambicioso", hay que saber que "esto es muy complicado porque es una categoría muy igualada en la que los detalles van a ser muy importantes".

Sobre cómo será el Granada de Oltra, el técnico señaló que a pesar de que tiene una idea futbolística lo importante es que "todo entrenador que se precie tiene que saber adaptarse a lo que tiene". En este sentido, dijo que "ahora estamos en un momento importante en el que Manolo (Salvador) tiene un papel relevante en la configuración de la plantilla". Así, señaló que "en función de los futbolistas que tengamos podremos hablar más en concreto de cómo será el Granada". Eso sí, dejó claro que "por encima de buenos jugadores quiero que estén comprometidos, que sepan a lo que vienen y arrimen el hombro". También dio unas pinceladas de lo que pretende la próxima temporada: "Lo que quiero son buenos resultados y para esto hace el camino más corto es jugar bien y ser un equipo equilibrado en las parcelas ofensiva y defensiva". "Por lo tanto -subrayó- lo primero es configurar una buena plantilla y a partir de ahí intentar sacar el máximo partido, ganar cada encuentro que disputemos y ser un equipo protagonista y valiente que contagie a la afición".

Una vez mentada la parroquia rojiblanca, Oltra solicitó unidad porque "entre todos tenemos que conseguir el reto que tenemos". "Nosotros vamos a pedir pero para esto hay que dar, así que tenemos que mostrarnos como un equipo comprometido y atrevido, algo que es muy bonito decirlo pero hay que hacerlo en el terreno de juego", arguyó el técnico, que explicó que "para esto necesitamos paciencia, tranquilidad, trabajo y resultados, que se va a conseguir con el día a día, trabajando fuerte en cada entrenamiento". Para el técnico, la afición rojiblanca "vista desde fuera" es "apasionada, exigente y comprensiva, pues el año pasado estuvo por encima del equipo". Y para los seguidores granadinistas lanzó otro mensaje: "Voy a intentar que se sienta orgullosa y esto se consigue si ven un equipo que tiene alma, espíritu y que está identificado con el escudo".

Tras reconocer que su llegada se ha producido por consenso entre la dirección deportiva y la presidencia, dijo estar "feliz" por recalar en un club "histórico" que tiene "un proyecto muy ambicioso". "Hay un objetivo y no se puede rehuir la responsabilidad y esto se consigue con hechos y no con palabras", concluyó.

Antes, el presidente del Granada, Jiang Lizhang, dio la bienvenida al técnico y mostró su esperanza de que pueda "liderar al equipo en el objetivo de ascender a Primera". Por su parte, para el director deportivo, Manolo Salvador, Oltra "es el entrenador idóneo para lograr el reto de estar entre los dos primeros la temporada que viene".