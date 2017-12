"Oltra sabe que mis chavales pueden competir en Segunda"

Espera paciente en el recibidor del edificio de la Ciudad Deportiva, pero enseguida conmina a hacer la entrevista en la sala de ocio de la misma. Allí, en la primera planta, una Play Station 4 y monitores se suceden con pufs y amplios sofás en un ambiente diáfano y agradable. En él conviven los pupilos de Pedro Morilla Pineda (Sevilla, 31 de octubre de 1972), un hombre curtido el fútbol sevillano -Écija y categorías inferiores de Sevilla y Betis- que se enfrenta a su reto más importante desde que es entrenador: el banquillo del Granada B.

-Terminan la primera vuelta séptimos con 28 puntos, a cinco de las plazas de play off, ¿se come el turrón satisfecho?

En el Grupo IV se nota el repunte tras la crisis económica, los equipos han vuelto a pagar bien; hay nivel"Con la segunda fase y la residencia para la cantera va a quedar una Ciudad Deportiva de primer nivel mundial"

-Sí, es el mensaje que se le ha mandado a los futbolistas. Yo creo que la adaptación ha sido muy buena en la primera vuelta pese a haber una plantilla totalmente nueva y un cambio de filosofía del Granada B, que estaba más hecho a la inversión económica y sacar dinero por sus futbolistas. Tienen muy claro a lo que han venido. Dentro de los cauces lógicos del fútbol nacional, hay que dar pasitos hacia adelante. Y, en ese aspecto, estoy muy contento. El equipo ha competido muy bien en el Grupo IV, que es muy fuerte. En algún partido sí que tendríamos que haber dado más y nos ha penalizado ser filial. Pero en general se ha comportado como un equipo profesional, que es de lo que se trata; que cuando José Luis Oltra quiera tirar de ellos estén disponibles.

-Comenzaron muy fuertes gracias a la gran capacidad para mantener la meta a cero, pero con el paso del curso han ido encajando y, desde entonces, han tenido altibajos...

-Es lo que he dicho, que la categoría está muy igualada. Ganar un partido, no a nosotros, sino a todos los equipos, cuesta muchísimo. Ahora, en las dos o tres últimas jornadas sí se han destacado más Extremadura y Cartagena, que han cogido una cierta ventaja. Pero hasta hace poco la ventaja entre el primero y el catorce era de tres o cuatro puntos. La racha de cuatro partidos vino muy bien, pero tampoco era lógica. Eso es mérito de un trabajo bien hecho. Los chavales estaban currando muy bien. Y respecto a la puerta a cero, sí que se les inculca que en el fútbol actual el aspecto defensivo es muy importante. A mí me gusta mucho el fútbol ofensivo, pero en los conceptos actuales o defiendes bien o tienes las de perder. Tenemos ese punto cogido. Hemos generado fútbol y ocasiones para haber marcado más goles, pero nuestro déficit está arriba. Hay que mejorar en la segunda vuelta.

-¿Qué es lo que más le ha sorprendido del grupo: del IV y del que usted maneja en cada entreno?

-El Grupo IV lo conozco desde hace muchísimos años y sé lo difícil y complicado que es. Lo que me ha sorprendido este año es el nivel que hay. Los equipos se han reforzado muchísimo. Se nota el repunte tras la crisis económica, porque han vuelto a pagar bien. Los hay que en Segunda A lo harían bien. Y del que yo manejo, pues lo que he dicho antes. Son jóvenes, y la adaptación a lo que les hemos pedido es maravillosa. Ayer (por el martes) empezaron a entrenar después de Navidad, y han venido como si no se hubieran ido. Compiten entre ellos semanalmente y, como he dicho muchas veces, es complicado dejar fuera de convocatoria a futbolistas que entrenan bien. Suena repetitivo pero me gusta refrendarlo. Para mí entrenar es vocacional y eso es lo que más me cuesta. No dejar a futbolistas que no tienen un comportamiento adecuado, sino a aquellos que entrenan muy bien. Es duro.

-Pape Mbodji es uno de ellos. Su llegada generó expectativas altas y ha jugado muy poquito.

-No ha jugado nada. Yo creo que es el único futbolista que no ha llegado a debutar. Un claro ejemplo. Sí es verdad que Pape ha tenido altibajos en cuanto a lesiones, también tuvo una enfermedad y le ha lastrado un poquito. Los compañeros que estaban jugando en esa posición lo estaban haciendo bien. Cuando los llevas al banquillo, y sobre todo futbolistas que han jugado menos, lo haces con la posibilidad de que puedan salir. Ya ha entrado en convocatoria. Cuando los partidos se ponen como se ponen es complicado que, si no le toca entrar, decidas darle minutos. No hemos tenido ningún partido fácil, esa es la realidad, y los jugadores que están en su posición lo han hecho bien. Si hubiera empezado jugando, a lo mejor estaríamos hablando de un futbolista con más minutos. Eso no es óbice de que pensemos que es un buen jugador.

-Otro nombre, Migue Cobo. ¿Ha pasado algo o está todo bien?

-No, no ha pasado nada. Es un caso parecido. Un chico excepcional que trabaja muy bien. Pero igual. Los futbolistas que han estado jugando en su posición, tanto Isi como José Antonio o Mohedano, lo han estado haciendo bien. A él le ha costado entrar. Lo hizo el día del UCAM y después no volvió a convocatoria. Estoy seguro de que cuando lo tenga que meter en el campo lo hará con actitud positiva y competitiva y eso es lo que se busca. Que cuando les toque lo aprovechen. Es de aquí de Granada y estamos encantados con su trabajo. Es complicado porque solo pueden jugar once y después nada más que pueden entrar tres, y los partidos no se han puesto para que tú puedas repartir minutos.

-Hablando de Migue Cobo, ¿la granadinización del equipo es una asignatura pendiente aún o es una fase ya superada?

-Se ha dado un paso, que ha sido la españolización. Ya este año sí que es verdad que se ha intentado incorporar a Pablo González, Antonio Marín... Son futbolistas que, aunque han estado fuera, son granadinos. Migue Cobo... David Grande incluso nació en Granada. Aunque no son propiamente de la cantera del Granada, son naturales de aquí. Lo que está claro es que esto es una carrera y una labor bonita que va a empezar desde los alevines. Lo que se busca es que sean futbolistas de nivel, no meter a un futbolista de Granada porque sea de Granada, sino que sea bueno. Yo creo que si lo trabajamos en cantera desde pequeño y, además, siente los colores y está identificado con el club, mucho mejor. El año que viene si podemos meter dos o tres jugadores más, mejor.

-¿Qué dos o tres futbolistas del juvenil cree que pueden dar el salto el año que viene?

-No me gusta destacar. Así que doy dos nombres porque, bueno, han hecho la pretemporada con nosotros. Son Marco y Espínola. Dos chicos que, llevando un proceso normal, el año que viene o dentro de dos estarán en el filial del Granada. Hay otros como Manu, que ha entrenado hoy con nosotros, o Cambil. Son niños de aquí de Granada, lo están haciendo bien y si siguen un proceso normal, en dos o tres años los veremos seguramente. El propósito es tenerlos controlados. Romero es otro ejemplo. Está cedido este año en el Huétor Vega pero viene a entrenar dos días a la semana con nosotros. Son cosas que hay que hacer con sentido.

-Este nombre seguro que le ha dado algún que otro quebradero de cabeza: Caio Emerson...

-No depende de nosotros. Ojalá estuviera aquí porque es un futbolista con un potencial enorme. Primeramente no nos dejaban inscribirlo hasta enero, esa es la realidad. Federativamente, el tránsfer desde Brasil se mandó cuando ya estaba cerrado el plazo para inscribir futbolistas hasta Segunda B. La única opción era que jugara con el juvenil, que creo que tenía de plazo hasta el 31 de enero, y ahí estamos en ese punto. Entrenando con nosotros y a punto de empezar a competir con el juvenil. Se fue a arreglar unos papeles a Brasil y, a día de hoy, no sabemos cómo está exactamente su situación. Al menos nosotros como cuerpo técnico. En el club seguramente tengan más datos de él. Se había metido en la dinámica del fútbol europeo, mediante los entrenamientos, y estábamos deseando de poder contar con él porque iba a ser un futbolista importante, pero la situación está como está.

-O sea que casi se puede descartar para inscribirlo en el mercado de invierno.

-No lo sé. Si dijera que no mentiría, y si dijera que sí también.

-Pero en el club sí sabrán algo...

-El club sabe que está con temas de papeles. Es un futbolista que es inversión directa y de la propiedad de nuestro presidente. No sé exactamente cómo está el asunto.

-Es que da la sensación como que desde el club quiere llevarse este tema muy de soslayo...

-No sé, de verdad. Lo único que sé es que no podíamos contar con él porque el tránsfer llegó tarde desde Brasil y la Federación no dio su brazo a torcer en cuanto que nosotros alegamos que la petición del tránsfer se había hecho quince o veinte días antes de que se cerrara el plazo. Fue fallo claro de la Federación Brasileña. Después, a raíz de ahí, el chico se fue a Brasil a arreglar unos asuntos personales y hasta hoy. Es lo que nosotros como cuerpo técnico podemos decir.

-La Ciudad Deportiva presenta unas magníficas condiciones de superficie, pero aún tiene aspectos que limitan su infraestructra como el graderío o la iluminación. En invierno no se puede jugar más allá de las cuatro...

-Exacto. Ahora mismo en invierno es imposible. O juegas por la mañana, o como se hizo en el último partido, a las cuatro menos cuarto. Y más en días nubosos. Se hace de noche pronto. Fue una medida de urgencia venirnos aquí. El césped de Armilla, debido a su uso por parte de muchos equipos, estaba ya casi impracticable para el fútbol que queríamos realizar y para el de Segunda B. Las instalaciones se han adecuado lo mejor posible y, poco a poco, se irán mejorando. Las torretas de iluminación, la segunda fase de la Ciudad Deportiva para la cantera y el 'mini estadi' adecuado para que pueda jugar el filial están en proyecto.

-Le iba a preguntar precisamente por los plazos de ese 'mini estadi'...

-Digo lo mismo que lo de Caio. Son cosas que se nos escapan. El proyecto está ahí, y sabemos que es muy bonito, pero cuando toque empezarlo se empezará. Va a ser un paso de gigante para el Granada Club de Fútbol como institución. Centralizarlo todo aquí, que la cantera ya no tenga que jugar y entrenar en campos diferentes va a ser algo importante y muy bonito.

-Echando un vistazo a esta sala, da la sensación de que crea grupo. Es una Ciudad Deportiva muy integral hasta para los ratos libres del equipo, ¿no?

-La verdad es que la Ciudad Deportiva es de primer nivel. Yo que he estado en muchas y he visto muchas, como la del Granada hay pocas. Quizás los equipos de élite. Madrid, Barcelona, Villarreal a lo mejor. Pero no muchos equipos tienen una Ciudad Deportiva como la que tenemos nosotros el gusto de disfrutar. Yo siempre se lo digo a los chavales, que den gracias por tener esto porque hay chavales que no tienen la posibilidad que nosotros tenemos en cuanto a instalaciones. Esta sala la utilizan. Cuando tienen que entrar a comer, cuando está el primer equipo... Hoy que hacemos sesión por la tarde, seguro que alguno en vez de irse a casa se queda aquí. Es una de las cosas buenas que tiene el complejo. Igual que el gimnasio, la zona de agua, los vestuarios son de primer nivel... Está muy adecuada al plano moderno. Con la segunda fase y la residencia para la cantera va a quedar una Ciudad Deportiva de primer nivel mundial.

-Además de que no ha habido lesiones importantes ni apenas sanciones, Oltra tampoco ha tirado demasiado del filial de momento.

-Aarón fue a Pamplona, pero luego se incorporó con nosotros en Huelva. Yo creo que es un dato positivo que no haya tirado de ningún futbolista. Eso significa que, con lo que hay, la planificación se ha hecho bien y el equipo está respondiendo. Va a estar dura la pelea por ascender. Lo importante es que cuando llegue la oportunidad, los chavales estén ahí. José Luis mira para atrás y, de hecho, se sube futbolistas a entrenar. Él sabe que tienen el nivel competitivo para estar en Segunda División.

-¿Qué sería para usted hacer una buena temporada?

-Que los chavales que hemos cogido en julio, cuando termine la temporada, hayan crecido tanto competitivamente como técnica y tácticamente. Que veamos un futbolista que ha evolucionado. Si a eso le unimos una buena clasificación, mucho mejor. El objetivo es la permanencia pero el equipo va a competir. No nos marcamos objetivos en cuanto a clasificación, sino en cuanto a competir partido a partido y que en cada uno de ellos salgan los planes como se han trabajado durante la semana. Seguro que si seguimos en esta dinámica vamos a estar cerca de ese objetivo de salvar la categoría. A partir de ahí todo lo que venga.

-¿Qué le pide a los Reyes?

-En el plano futbolístico, yo le pediría a los Reyes el ascenso del primer equipo. Para la entidad es lo más importante. Y en cuanto a nosotros como filial, que los chavales salgan orgullosos de haber pertenecido al Granada y que puedan dar el salto a categorías superiores, ojalá que con nosotros, pero si no en otros clubes más adelante.

-Últimamente parece como que no han terminado de cuajar los entrenadores del filial a pesar de hacer buenas temporadas. Campos, Planagumà... ¿Usted se ve echando raíces en Granada?

-Hay que disfrutar del presente. A mí este año cuando me propusieron coger el filial después de que Lluís saliera, yo encantado. Cogí el reto al segundo cuando me lo propusieron. Estoy contentísimo aquí y di un paso importante al venir. Estaba bien en el Betis, consolidado, nací allí prácticamente pero el proyecto de aquí me atraía y permitía crecer profesionalmente en algunas cuestiones. Ahora mismo soy un granadinista más. Estoy súper integrado en el club y en la ciudad, y disfruto cada día en cada entrenamiento. Todo lo que venga, para bien o para mal, no lo podemos prever. Soy de los que piensa en el presente y, por supuesto, ojalá pueda disfrutar de esto muchísimo más. Sería buena señal.

-¿Qué sueño cumplió como jugador y cuál le queda por cumplir en los banquillos?

-En cuanto a jugador, llegué a jugar en Segunda División A. Me quedó jugar y disfrutar del fútbol profesional en Primera División. Empecé en Tercera. Jugando en los sub 19 del Betis y del Sevilla pasé a Tercera, no directamente a Segunda B. Estuve en Mairena del Alcor, jugamos play off, y de ahí sí di ya el paso al Écija en Segunda B, donde estuve once temporadas viviendo profesionalmente del fútbol. La Segunda B estaba muy bien valorada económicamente en esos años. He tenido el gusto y la satisfacción de haber vivido del fútbol toda mi vida. Ahora como entrenador me siento capacitado para seguir quemando etapas. Y lo que venga vendrá. Disfrutar del camino. Ahora mismo estoy súper contento de estar dirigiendo al Granada B, que creo que es una cosa muy importante. A muchos entrenadores les gustaría estar donde yo tengo el placer de estar este año. Pero sobre todo disfrutar entrenamiento a entrenamiento, que a mí me encanta. Llegar aquí, oler a césped y ponerme las botas. Me encanta. Ojalá pueda dedicarme toda la vida a esto y seguir creciendo.