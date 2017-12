Oltra: "Es una derrota dolorosa"

El entrenador del Granada CF, José Luis Oltra, mostró dolorido por la derrota en un partido que fue "muy disputado", y en el que cree que su equipo mereció llevarse el triunfo del envite de Vallecas: "La derrota ha sido dolorosa ante un rival directo. En la primera parte ha estado mejor el Rayo y no pudimos tener el balón. En la segunda parte hemos acariciado el punto, pero poco puedes hacer tras el gol en la segunda jugada". "Tras el descanso hemos dado un paso al frente, hemos tenido un par de oportunidades o tres, al igual que ellos y se veía que a balón parado podíamos hacer daño", comentó el valenciano, que apesadumbrado dijo que el "Rayo finalmente se ha llevado el premio gordo".

Oltra dijo que no cambió la forma de jugar: "He dejado a Joselu y el esquema ha sido el mismo. Ha sido una guerra de a ver quien podía hacer más daño al rival con los movimientos. Quería juntar más las líneas con Raúl y con Montoro por los movimientos de ataque de Embarba. Si hubiera querido dar por bueno el punto hubiera hecho otros cambios". "Todos nuestros movimientos fueron para ganar y no lo hicimos. Ganan a balón parado por una segunda jugada en la que Dorado marca un gol. Nada que decir al equipo porque hemos competido bien", concretó.

El valenciano cree que "el partido ha estado controlado" y que no fue "un toma y daca, un ida y vuelta". "Creo que defensivamente hemos estado bastante bien, bastante fuertes y nosotros también hemos generado. Es una lástima, y con cero en la portería hubiéramos hablado de otro partido", lamentó Oltra. "He cambiado cosas que en la primera no me han gustado y que el rival nos ha apretado mucho. Insisto que no nos ganan por desequilibrio táctico, lo ha podido ganar cualquiera", insistió.

Sobre el debut de Rui Silva, el entrenador calificó su actuación de "magnífica", no solo por sus paradas, "sino porque ha transmitido seguridad y confianza, tanto con el pie, con las manos"

"Es como el que viene a Los Cármenes. Aquí en Vallecas está toda la afición animando y eso a tu equipo le hace subir la moral. Creo que no nos ha ganado la afición, nos han ganado los deportistas en el terreno de juego. Hay campos en los que es más difícil jugar de local. Era lo esperado", finalizó.