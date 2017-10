Oltra: "La euforia del entorno no es mala si no nos afecta"

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, alertó ayer de lo peligroso del encuentro de mañana lunes ante el Lorca, un conjunto que, a su juicio, acumula menos puntos en la clasificación de los que merece, aunque confía en el buen papel de los suyos, a los que calificó como jugadores "comprometidos e inteligentes". Además, repasó las novedades de su plantel, reconociendo que Adrián Ramos podría reaparecer ya, mas llega justo y no es cuestión de arriesgar, y las posibles alternativas que tiene en la medular ante la baja de Raúl Baena.

El técnico calificó al Lorca, escuadra que está en descenso y que ha perdido los cinco partidos de Liga que ha disputado como visitante, como "un rival peligroso, un equipo con argumentos, mimbres y jugadores que juegan bien, con laterales ofensivos y que es peligroso en el balón parado".

Oltra dice que Ramos podría jugar pero que "es absurdo correr un riesgo innecesario"

"El Lorca más que porque vaya abajo, me preocupa porque juega bien al fútbol. Ha estado cerca de ganar en Gijón, donde estuvo sensacional, y mereció ganar al Tenerife. Es un equipo que aprieta, está bien trabajado y da bien trato al balón. La gente cree que vamos a ganar con facilidad pero en esta categoría no hay recién ascendidos, clasificaciones o equipo que sea sencillo", añadió.

Oltra agregó que tiene "la sensación de que vamos a competir bien" pero "no la certeza de que vamos a ganar, algo que puede ocurrir y que no sería una debacle o un fracaso por cómo es esta categoría".

El preparador valenciano del Granada ve a su equipo "bien y concienciado" porque dirige a un grupo que "sabe lo que se juega y que es consciente de que cada partido es el más importante" aunque tiene claro que "no vale decirlo, ahora hay que competir y demostrarlo".

"Hemos visto vídeos y conocemos perfectamente al rival, por ahí no me preocupa tanto. Tengo jugadores comprometidos e inteligentes, un grupo que sabe la realidad. En el entorno ves cierta euforia, que no es mala si la entendemos bien y no nos afecta al grupo", reconoció.

Sobre las novedades de su plantilla, comentó que "el entrenador siempre quiere tener a todos los jugadores para elegir por cuestiones técnicas, no por obligación. Lo bueno es que puedo elegir, que todos quieren entrar, participar y aportar. Ahora hacer la alineación es cuestión de conceptos, ideas, complementos, quién puede venir mejor por nuestro modelo y el rival. Es una bendición recuperar a gente".

Saunier, Germán y Sergio Peña están listos para reaparecer. Adrián Ramos, en caso de necesidad, también, pero el técnico prefiere esperar. "En otro momento del campeonato podríamos forzarlo pero ahora es absurdo correr un riesgo innecesario", indicó al respecto.

Oltra también habló sobre la baja de Raúl Baena y las posibles alternativas que tiene en su plantilla para reemplazarlo además de Alberto Martín, su relevo natural: "Hongla es una posibilidad real, ha jugado ahí y tiene muchas posibilidades, aunque entrena a veces con el filial y hay otra gente por delante a nivel de idea. Contemplo lo de Kunde, me gusta un poco más algo más arriba por la llegada y el disparo que tiene, pero concienciado de que puede jugar ahí, tiene condiciones, juego aéreo, salida de balón. Va a jugar muchos partidos ahí".

"También tenemos varios centrales que pueden jugar, desde Germán o Chico, que lo han hecho a lo largo de su carrera, a Saunier, que podría hacerlo bien por las condiciones que tiene. Me preocupa cero que falte ahí algún jugador. Tenemos la demarcación perfectamente cubierta. También tenemos un filial que está haciendo las cosas fenomenal. Hay muchos jugadores en el club para ocupar esa demarcación en caso de necesidad", sentenció.

Por último se refirió al hecho de tener que jugar en lunes, algo que por primera vez le ocurre al equipo esta campaña: "A casi nadie nos gusta jugar los lunes pero no es una queja. La semana se hace larga. Adelantar al viernes tampoco gusta mucho pero jugar después... estás todo el fin de semana viendo partidos y aún te quedan a ti entrenamientos. Esta semana, además, es aún más larga porque jugamos en sábado y lo hacemos ahora en lunes".