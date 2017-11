Oltra insiste y acierta

Pese a que casi todo el mundo apostaba por la entrada de Raúl Baena en el equipo titular, después de haberse recuperado de una lesión muscular y de haberse quedado en el banquillo la pasada semana en León sin jugar ningún minuto, el técnico apostó por el mismo once del choque anterior, por lo que el medio malagueño tuvo que seguir esperando con los suplentes. Con Montoro cumpliendo su segundo encuentro de sanción, Oltra volvió a formar con Alberto Martín y Kunde en el doble pivote. La incógnita de la media punta, con Sergio Peña ya disponible, la resolvió el técnico a favor de Espinosa, por lo que jugaron de principio los mismos que ante la Cultural Leonesa. Como era de esperar, también repitió el habitual 1-4-2-3-1 que usa desde hace tiempo.

rubí sorprende

Sí que hubo una pequeña sorpresa en el once del Huesca, ya que Rubí eligió al argentino Rescaldani para acompañar como hombre más adelantado al venezolano 'Cucho' Hernández. Con este movimiento igual pretendía colocar otra trampa, otro atacante al que vigilar por parte de un Granada que tenía claro centrar su atención en Melero y en el citado Cucho, autores de 19 de los 22 tantos firmados por los aragoneses en los quince primeros encuentros del campeonato.

clara superioridad

No sirvió de mucho a los oscenses la variación, ya que la primera mitad fue dominada casi por completo por un Granada que, además, supo percutir y hacer daño al oponente por sus zonas más frágiles Los balones en largo, buscando sobre todo la espalda de Jair, fueron más habituales que en otros choques. Además, los cambios de orientación para sorprender con la subida de los laterales también fueron muy comunes. Esto no quiere decir que el equipo no se asociara bien, con Joselu casi siempre apareciendo como apoyo con mucha movilidad ante las pocas apariciones de Espinosa. Un buen ejemplo de esa capacidad de asociación de los nazaríes es la acción del 1-0.

melero, tapado

Tal y como anunció Oltra el viernes, no hubo ningún tipo de marcaje especial a Melero y Cucho Hernández, aunque sí vigilancias que taparon por complero hasta convertir en vulgares las actuaciones de las dos referencias oscenses. El venezolano, que tuvo que ser cambiado antes del descanso por lesión, partió desde la banda izquierda, donde estuvo bien tapado por Víctor Díaz y por Pedro, que en todo momento ayudó a su lateral. Alberto Martín fue el jugador que estuvo más encima de Melero. Además, el buen juego aéreo de los locales y las pocas opciones de estrategia que tuvieron los oscenses hicieron el resto.

guardar la ropa

Con 2-0 de ventaja, era obvio que la segunda parte iba a ser diferente a la primera. El Huesca dio un paso adelante, aunque el Granada tuvo en todo momento el control del choque, con los visitantes creando muy poco peligro. Los de Oltra supieron nadar, ya que pudieron marcar varias veces el tercero, y guardar la ropa, defendiendo muy bien, sin perder nunca la colocación y atando en corto a los visitantes.

los cambios

La lesión de Chico Flores permitió a Germán volver a contar con minutos. Nada varió en el dibujo rojiblanco, que mantuvo hasta el final el 1-4-2-3-1 del inicio. La entrada de Raúl Baena por Alberto Martín tampoco supuso variación en el puesto de los otros jugadores. Sí que hubo cambios cuando Quini reemplazó a Machís. Pedro pasó a jugar en la izquierda, mientras que el cordobés se colocó como falso extremo diestro. Volvió a apostar Oltra, como en otros choques, por actuar con doble lateral en la derecha.

a más

Pese a que se les veía cansados, jugadores como Joselu o Espinosa completaron el partido. Reconoció Oltra que si los tres sustituidos no hubieran estado tocados, los cambios que tenía pensados eran otras. Espinosa creció con el paso de los minutos y acabó siendo un rojiblanco importante en el choque.