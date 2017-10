Oltra: "Hay preocupación por Cataluña"

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, reconoció ayer en la rueda de prensa previa a cada partido que viajan con "preocupación" e "incertidumbre" a Tarragona para jugar ante el Nàstic, aunque espera que "al final no pase nada", en alusión a la situación que se vive estos días en Cataluña.

"Estoy preocupado por este tema, como todos los españoles. No hago valoraciones personales pero hay preocupación porque podríamos no jugar, aunque vamos pensando que vamos a jugar. Espero que no pase nada, pero no por nosotros sino por el propio país", explicó el técnico valenciano en su comparecencia ante los periodistas.

"Hay incertidumbre, a ver qué pasa, solo podemos ir y esperar acontecimientos. Esperemos que impere el sentido común y que nos podamos centrar en el fútbol y en nuestro trabajo", añadió el técnico, quien recordó que el anterior partido del Gimnàstic en casa ya fue suspendido "por este tema".

Oltra calificó al equipo catalán como "un rival que es peligroso y está muy necesitado" porque se encuentra en la clasificación "en una situación que no es acorde a su potencial".

"Intentaremos superarlos pese a que tienen buenos futbolistas y a que jugarán al cien por cien para ganarnos. Hay que equiparar ese esfuerzo y aprovechar nuestra calidad", agregó el valenciano, quien tiene claro que "para ganar hay que proponer".

Oltra consideró que en todos los partidos de Segunda División "hay que partir de ganar duelos, balones divididos y segundas acciones", y pidió a los suyos actuar "con orden" ante un oponente que tiene "un juego más directo que otros equipos aunque también se asocian bien"

"En los últimos partidos estamos permitiendo menos al rival y eso lo tenemos que mantener porque si no es difícil que podamos puntuar, pero para ganar hay que tener el balón, tener intención, llegada y finalización. Hay que hacer cosas ofensivamente y tenemos capacidad para llevar la manija y proponer", sentenció.

Sobre José Manuel 'Chico' Flores, que es la novedad en la convocatoria, afirmó que "necesitaba un periodo de adaptación para coger el punto de ritmo", y que "si está en la lista es porque puede participar de inicio".