Oltra: "Se le puede reprochar poco al equipo"

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, dijo tras el partido que fue una derrota "difícil de explicar" y que sólo puede decir de los suyos en el plano negativo que a veces les faltó "un poco de acierto, intención y determinación".

"Hemos salido al campo pensando que ya nos llegará, hemos jugado un poco el partido que ha querido el Nàstic. Con el gol el partido se ha puesto donde ellos querían. Tuvimos muchas llegadas, muchas situaciones de cerca de portería, de dominar, de llevar el peso, pero por algo ellos son difíciles fuera. Con el resultado a favor son sólidos y solidarios, no lo hemos conseguido ni de penalti", explicó Oltra.

"Al equipo se le puede reprochar poco, faltó convicción, acierto y determinación en los metros finales pero hemos llegado de todas las formas y maneras. Las estadísticas son abrumadoras pero eso no gana partidos, los ganan los goles", sentenció.

Sobre los cambios, Oltra dijo que intentó "meter a gente con vocación ofensiva, hasta el final los hemos tenido ahí". "Si metemos el penalti, estaba seguro de que les vamos íbamos a dar un susto, pero ni el penalti lo hemos marcado pese a que estaba bien tirado", comentó.

Tras perder dos encuentros en los que el Granada mereció más, Oltra reconoció "siempre duele más una derrota en que el equipo no está bien que cuando el equipo quiere, lo intenta de todas las maneras llega y quiere ser protagonista, como se ha visto".

"Duele más cuando el equipo no compite acorde a su potencial. Cuando no ganas no estas satisfecho, hay que corregir cosas, pero se le puede reprochar poco al equipo", agregó.

"Ahora hay que levantarse y seguir. Estamos cerca del objetivo, podemos pelear por todo, no podemos lamernos mucho la herida", dijo sobre el futuro Oltra, quien quiso "agradecer a los ocho mil y pico que han venido porque han estado espléndidos, apoyando y metiendo presión a arbitro y rival".

El preparador indicó que el vestuario estaba "tocado, serio, fastidiado y dolido" porque la derrota llega cuando "era un buen momento para presionar a los de arriba y que los de atrás no aprieten".

"Ahora tenemos que que estar centrados, el objetivo es levantar la moral del grupo e intentar ganar en Oviedo", concluyó.

Oltra no dio más importancia al partido de Oviedo porque "todos son finales" y lamentó que no pudieran corresponder con un triunfo al presidente John Jiang tras hacer "un gran esfuerzo" para estar ayer en el partido.