Oltra, repetir onces y aficionados

La versión del Granada que vimos ante el Huesca es de las más dulces que se le recuerdan a este equipo desde que empezó la Liga. Creo que incluso el Lorca, pese al 4-1, provocó más peligro que los oscenses, líderes admirados de esta Segunda. No padeció el Granada, ni recibió goles, y hasta demostró que el fondo de armario, al menos para el centro del campo y la defensa, funciona a las mil maravillas. Punto para Oltra. El estadio incluso rozó el lleno. Y es que no hay nada mejor que el calor de los resultados para atraer a esa afición que viene y va, como pasa aquí y en toda España salvo en campos contados con los dedos de las manos.

LOGRO DESBLOQUEADO

Me pareció valiente, a la vez que justa, la decisión de Oltra de repetir el once de León. Dejar a Baena en el banquillo estando recuperado no concordaba con lo que el aficionado esperaba llegando el líder a Los Cármenes. Pero al valenciano, esa querencia por no tocar lo que le funciona que puede resultar poco atrevida, se convierte en virtud con la paciencia. Ese conservadurismo se transforma en valentía viendo el resultado que dieron Alberto Martín y Pierre Kunde. Al segundo partido juntos, ambos se han descubierto como una pareja que también puede discutir la presencia de Montoro y Baena como fijos en el doble pivote. Gracias a esa apuesta del entrenador, ya sabemos que la plantilla cuenta con recambios que igualan y mejoran al once tipo. Al menos en la medular. Todavía está por ver qué hace el técnico por los flancos, tanto ofensivos como defensivos cuando, sobre todo Álex Martínez, Machís y Pedro falten por cualquier asunto. Pero vamos, Oltra ha desbloqueado el logro de subir al carro al extremeño y al camerunés.

META A CERO

La mejor versión del Granada creo que aún está por ver, aunque la primera parte contra el Huesca se aproxima bastante a ella. Pienso que cuando llegue y se mantenga estable con el paso de las jornadas, a este equipo no habrá quien le pare incluso en esta Segunda División tan errática. Escuché al compañero Aguilera decir tras el partido que si al Granada no le meten goles, raro es que no suba. Los datos le avalan. Casi siempre ascienden a Primera los equipos que menos encajan. Más que los que más marcan. El equipo de Oltra está entre los que más goles anotan, a pesar de que su dato de acierto por número de disparos está lejos de ser bueno, y lleva exactamente una media de un gol encajado por partido. Eso hay que corregirlo para definitivamente tener la conciencia de que este Granada tiene todo para subir. No sufrir ante el Huesca abre la vía para explorar cómo dejar de recibir goles.

"HOY SOMOS..."

Los datos oficiales dijeron que el domingo había 14.097 espectadores en Los Cármenes. Había más, claramente. Hace no mucho, al ver esas anomalías entre número oficial y percepción real, se supo que el dato que se ofrece por megafonía sobre la asistencia está tomado poco antes del comienzo del partido. Si entran después más espectadores, se recuentan más tarde para ofrecerle los datos exactos de la Liga. No sé por qué existe el afán de proclamar a los cuatro vientos cuántos espectadores hay. Solo le interesa a la prensa para darle exactitud sus fichas técnicas. Por lo demás, no lo entiendo, y menos cuando la asistencia que se ofrece el falsa, aunque sea aproximada. ¿Para que la Liga otorgue premios? ¿Para que los parroquianos piensen 'qué buenos somos'?

LOS DE SIEMPRE

Destaca mucho Oltra, creo que en cada rueda de prensa, el papel de la afición. Tanto es así que incluso hubo un partido que se permitió criticar al típico grupo de 'tacañones' que mora tras su banquillo. Todas las aficiones tienen a ese seguidor acérrimo, que no falla nunca, pero que 'raja' como si no fuera a volver jamás al estadio. La del Granada no es una hinchada mejor ni peor que la de otros equipos. Tiene a su grupo de fieles y luego una amplia población flotante que acude al calor de los resultados o al reclamo de algún grande cuando hace unos meses el equipo estaba en Primera. No me parece un dato para sacar pecho que el domingo hubiera catorcemil y pico. Prefiero quedarme con los 10.952 que fueron en la jornada 1 a ver a un recién ascendido como el Albacete, en pleno agosto, y obviando el sentimiento de estafa con el que acabaron la pasada temporada.

EPÍLOGO

Y aún me parecen pocos para un área metropolitana tan densa como la de Granada.