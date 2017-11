Oltra teme a las "ideas claras" de la Cultural

José Luis Oltra compareció ante los medios de comunicación ayer para dejar claro que la semana de trabaja no ha diferido de las anteriores, en las que el Granada había ganado sus partidos, aunque abogó por "hacer borrón y cuenta nueva e ir a ganar a León". En concreto a una Cultural Leonesa "muy difícil" ya que tiene las "ideas uy claras", y que obligará al Granada a "acoplarse a lo que demande el partido". Además, descartó la presencia del ariete colombiano Adrián Ramos, con el que espera contar para duelo frente al Huesca.

El entrenador rojiblanco quitó hierro a la derrota contra el Sevilla Atlético del domingo pasado: "Después de ver el partido y analizar que no fue desidia, no fue falta de actitud, no fue exceso de confianza, y no fue relajación, yo creo que no nos tiene que afectar. Nos tiene que hacer ver la dificultad de la categoría". Sí dejó claro que el equipo no ha "bajado de una nube porque siempre hemos tenido los pies en el suelo, siempre he sido el primero en alertar de la dificultad de ganar cada semana".

"He visto al equipo trabajar igual" esta semana, declaró el valenciano, que se reafirmó en que "el equipo jugó bien y mereció más", pero que también admitió que "hay que corregir errores". "Tenemos que hacer borrón y cuenta nueva e ir a León a ganar, como también hacemos cuando ganamos".

Del estado de la enfermería, habló de los casos de Adrián Ramos y de Raúl Baena. Acerca del colombiano matizó que su lesión no es una recaída de la anterior que tuvo, sino "una molestia diferente pero en la misma pierna" que "le impedía estar bien", por lo que decidieron "no forzarlo esta semana y que volviera al cien por cien". Oltra le descartó para mañana en León, pero cree que podrá llegar al duelo frente al Huesca. "Está anímicamente más fastidiado. Quiere aportar, sumar, pero no está en condiciones", añadió el míster sobre Ramos. Del malagueño Raúl Baena confirmó que "ha completado todos los entrenamientos de la semana con normalidad y con el máximo de exigencia", por lo que estará a su disposición en el encuentro en el Reino de León. Sin embargo, Oltra no avanzó siquiera que el mediocentro vaya a entrar en la convocatoria: "Aquí ya entran las valoraciones que yo haga de lo que quiero para el equipo, el rival que tenemos delante, los estados de forma... No es una decisión tan fácil".

"La Cultural es un equipo atrevido, valiente, con una propuesta atractiva, muy combinativo y asociativo, muy ofensivo". Así definió el preparador granadinista a su rival de mañana. "Hace cosas distintas porque tiene muchas variantes" y "le gusta tener el balón", comentó acerca de los leoneses un Oltra al que le "preocupa" que sean un equipo "con las ideas claras y bien trabajado". "Lleva nueve partidos sin ganar, pero solo ha perdido tres. Más de uno y de dos de esos empates se pudieron traducir en victoria", explicó el entrenador, que pidió a sus jugadores "competir bien y acoplarnos a lo que demande el partido: estar metidos, ganar duelos e imponer nuestro estilo sin depender de lo que proponga el rival".

Una Cultural que es un recién ascendido pero que puede darle el susto a los rojiblancos. A Oltra ya no le asombra nada: "En esta categoría cada vez me sorprenden menos cosas. A veces se dan resultados que esperas menos, pero es que ni tan siquiera pueden ser una sorpresa". "Todos no cabemos en la parte alta", sentenció el entrenador del Granada, que argumentó a este respecto que hay rivales "que están por debajo de lo esperado", y que hay otros "que no contábamos con que estuvieran en la parte alta": "Todos los años aparece un Girona, un Leganés, un Eibar en su momento... Eso es esta categoría, es lo bonito".

Tampoco cree Oltra que el ascenso esté "barato" porque es "al revés: está muy igualado". "Normalmente, cuando un equipo suma mucho es porque se distancia rápido y gana mucho, y aquí lo difícil es mantener la regularidad, por eso va a haber pelea hasta el final", explicó el entrenador granadinista, que no quiere poner nota a su equipo tras un tercio de Liga jugado. "Lo importante es la nota final. El equipo va a más. Crece, compite, estamos arriba, creo en el trabajo, estoy contento con la gente, con la afición. Las mimbres están intactas tras porque aún no hemos tocado techo", valoró el técnico granadinista.