Oltra: "A veces no se ve la realidad"

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, destacó en la sala de prensa el buen partido de los suyos y el mérito de la victoria conseguida pero reconoció estar algo molesto con una parte mínima de la afición.

"Hay que agradecer a la gente el respaldo, pero a veces no se ve la realidad, se cree que es fácil ganar y es muy complicado, el rival tiene muchos argumentos. Hay veces que el partido se te pone de cara y la gente pide mete tres o cuatro como si fuera fácil hacerlo o yo tuviera una varita mágica", explicó.

Da la sensación de que apretamos o frenamos cuando queremos. Nada más lejos de la realidad"

"Hay un oponente que también juega. Da la sensación de que apretamos o frenamos cuando queremos pero nada mas lejos de la realidad. Hemos superado a un equipo que juega bien al fútbol. Ellos no han estado en su mejor versión pero nosotros hemos hecho mucho. Ha sido un partido controlado desde el inicio. Te meten un gol en rechace, en el que no hay error, no hay falta de contundencia, sino hay acierto del rival, y ellos van al frente, pero a la contra hemos aprovechado", dijo sobre el choque y el momento en que se puso 2-1.

"Hubo un momento en la primera parte en que el equipo hacía lo que tenia que hacer, y la gente tiene que mentalizarse que hay que apoyar y respaldar, pero meter presión puede hacer que nos equivoquemos y no ayuda. Ganar 4-1 es un mérito tremendo del equipo y algo muy difícil de repetir. Tenemos que ver que cuesta mucho conseguir victorias", añadió.