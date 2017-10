Oltra: "Hemos vuelto a defender bien"

El entrenador del Granada, José Luis Oltra, dijo en la sala de prensa que no mira la clasificación "a estas alturas" pese a los tres triunfos seguidos, que deben generar "seguridad y confianza" aunque pidió a los suyos "no relajarnos y seguir compitiendo porque queda un mundo".

"El equipo ha salido muy bien, hicimos una primera parte muy completa, con llegadas y un posible penalti que creo que es claro. En la segunda parte ellos han tenido el control, pero no han tenido ocasiones ni el dominio. Estábamos muy ordenados y no hemos pasado por apuros, aunque con el marcador ajustado las sensaciones dicen que podían empatar. En la segunda parte nos ha faltado no perder tan rápido el balón, una salida a la contra más", comentó sobre el choque.

El valenciano fue claro al ser cuestionado por la importancia de dejar la meta a cero: "Firmo ganar 5-4 todos los partidos, prefiero ganar 5-4 que ganar 1-0. Hoy nos ayuda el haber vuelto a defender bien, el Alcorcón no tuvo grandes ocasiones, el equipo ha dado un saltito en ese trabajo de concentración, agresividad, no conceder al rival, no cometer errores. Hemos dejado de cometerlos, el equipo está mucho más junto, ayudándose y solidario, y esa es la base para crecer".

Oltra comentó que la afición estuvo "maravillosa" porque "cuando más se ha necesitado nos ha llevado en volandas", mientras que sobre la roja a Pedro explicó que "viene de dos faltas y no creo que sea de roja. Si es recurrible lo intentaremos, si no tenemos gente para esa demarcación".

Sobre la titularidad de Espinosa indicó que "todos pueden jugar pero entendía que era un partido para Espinosa", agregando que "el ratito de Pierre (Kunde) me vale como todo lo que ha hecho Espinosa. Estoy muy contento con todos los que han participado. Todo suma para la victoria".

Sobre la anécdota del descanso comentó que se fue "al baño" cuando le avisaron de que "estaban jugando otra vez".