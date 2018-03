Un Oviedo mermado sin delanteros

Final en el Carlos Tartiere. Aunque tanto el Granada CF como el Oviedo se empeñen en negarlo, sobre el césped asturiano habrá en juego algo más que tres puntos. El Oviedo llega a la cita sumergido en plena crisis de resultados, la peor de la temporada desde la que sufrió durante la primera vuelta. El conjunto dirigido por Juan Antonio Albacete Anquela acumula cinco jornadas sin conocer el triunfo, ya que la última vez que sumó tres puntos fue el 4 de febrero cuando venció en el derbi al Sporting. Desde ahí, el equipo azulillo ha logrado dos empates a cero en casa contra el Barça B y el Albacete. A domicilio la plantilla de Anquela ha caído ante Zaragoza, Cádiz y Tenerife.

AIRES RENOVADOS

Es la tercera temporada consecutiva del Oviedo en Segunda tras el ascenso que logró en el Ramón de Carranza, por lo que es el momento de dar un paso adelante. La directiva azulona apostó por el experimentado Anquela para el banquillo y cuando ya han transcurrido tres cuartas partes de la competición el equipo se encuentra en buena posición para luchar por el ascenso. El técnico implantado su sistema de juego en el Tartiere. Solidez defensiva, fortaleza en el centro del campo y velocidad arriba son las premisas del entrenador.

SISTEMA CLÁSICO

El Oviedo suele formar con un 4-2-3-1. En la portería luchan por un puesto Juan Carlos y Alfonso Herrero, aunque no hay ningún titular claro. En la defensa los cuatro más utilizados por Anquela son Carlos Hernández y Forlín en el eje de la zaga y Mossa y Diegui (que cumple ciclo de amarillas hoy) en los costados, aunque Christian y Cotugno también tienen presencia. En el doble pivote no hay dudas ya que tanto Ramón Folch como Rocha son fijos. La línea detrás del delantero está formada por Aarón Ñíguez, Saúl Berjón y Yeboah. Tanto Ñíguez como Berjón han demostrado poder jugar en una categoría superior. El once tipo lo completan Linares o Toché, aunque ninguno podrá jugar por sanción.

SIN ÉXITO

Anquela ha destacado en sus anteriores equipos por impregnarlos de una solidez defensiva envidiable, pero en el Oviedo no lo ha conseguido realizar con regularidad. El técnico no ha dado con la tecla y su equipo lleva 34 goles recibidos, cifra que le impide rentabilizar más los 41 tantos que ha logrado.

LA CLAVE

Con las bajas de Linares y Toché la posición de delantero queda descubierta, por lo que el Granada tendrá que tener especial atención en las llegadas de segunda línea de Ñíguez y Berjón. Además, aunque el sistema favorito de Anquela es el 4-2-3-1, durante la temporada ha probado también con el 4-4-2 y el 4-3-3 e incluso ha llegado a jugar con defensa de tres y dos carrileros, por lo que hoy el Oviedo puede ser una incógnita.