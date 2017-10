Los Pajaritos es un auténtico fortín

Complicada misión tiene el Granada CF hoy. El conjunto rojiblanco visita al equipo más fiable en casa de toda la Segunda División: el Numancia. El rival de los nazaríes ha sumado cinco victorias en los cinco partidos que ha disputado en Los Pajaritos, dónde ha logrado 15 de los 18 puntos con los que cuenta en la clasificación. El resto han sido tres empates a domicilio, ya que lejos de Soria no sabe lo que es ganar, pero en casa no conoce la derrota ni el empate, por lo que no ha dejado escapar ningún punto. Los locales, que han llegado a ocupar el liderato de la categoría, aunque ahora son cuartos, buscaran un triunfo que los aleje del equipo de Oltra, al que tienen a solo dos puntos de diferencia, por lo que es un choque directo por entrar en la fase de ascenso a Primera División. El Numancia saldrá hoy a por la pelota desde el principio y presionará al Granada arriba para tratar de recuperar en campo ajeno. Además, es un equipo ordenado y mantiene las líneas juntas, un hecho que demuestra con los ocho goles encajados en diez jornadas.

confianza

En los tiempos que corren y, sobre todo, en Segunda División, es prácticamente imposible que un entrenador se siente en el banquillo de un equipo durante más de una temporada. Pero el Numancia ha roto los esquemas y apostó por guipuzcoano Joseba Arrasate por tercer año consecutivo para que se haga cargo del primer equipo soriano. El técnico ha devuelto la confianza con un inicio de liga ilusiónate para su afición, que solo ve ganar al equipo. Además, el vasco también ha confiado en el bloque dirigió durante la pasada temporada y sus jugadores le han devuelto esa confianza con trabajo y resultados.

mismo bloque

Que un equipo consiga retener a su entrenador durante varias temporadas seguidas es sinónimo de éxito. Además, Arrasate y la dirección deportiva del Numancia mantuvieron los pies en el suelo. Si es raro que un equipo de la Liga 123 renueve a su técnico, más lo es aún que solo incorpore a ocho jugadores durante el mercado veraniego. La puesta por la continuidad ha dado los resultados esperados al inicio de la campaña. Cuando las demás plantillas están aún en fase de adaptación y por definir, el Numancia ya estaba preparado para competir y lo ha demostrado en las primeras jornadas de la Liga.

solidez atrás

La línea defensiva es la que menos ha tocado el Numancia, ya que tan solo ha incorporado a Elgezábal y Etxeberría. En el eje de la zaga sigue siendo el líder Dani Calvo, mientras que Unai Medina y Ripa se encargan de los laterales, igual que el año pasado. La principal duda para Arrasate está en el centro de la defensa, ya que ha utilizado tanto a Carlos Gutiérrez como a Elgezábal, pero ninguno se hace con el puesto de titular indiscutible y el vasco no logra definir su defensa.

el eje del equipo

Al igual que en las últimas jornadas, hoy el Granada contará con una gran ventaja. Los dos centrocampistas fijos para Arrassate son Íñigo Pérez y Diamanka, que se complementan a la perfección entre ellos, aunque hoy no serán de la partida. Su lugar lo ocuparán Gregorio y Pablo Larrea, dos jugadores que bajan el nivel de los titulares, aunque de momento han conseguido que el juego del equipo no se resienta.

fortaleza en casa

Cinco partidos y cinco triunfos. El balance del Numancia en casa no puede ser mejor. El equipo de Arrasate ha conseguido todas sus victorias en lo que va de temporada en Soria, dónde se muestra intratable. Además, el Granada tendrá que poner especial vigilancia a Pere Milla, que es el máximo goleador del equipo con cuatro tantos. Los locales también tienen buena llegada desde el centro del campo gracias a la incorporación desde atrás de jugadores como Pablo Valcarce o Dani Nieto. Precisamente Nieto y Valcarce son dos de los jugadores de banda junto a Marc Mateu, que es fijo para el entrenador vasco. A Arrasate le gusta tener la posesión del balón y llegar al área contraria a través de las bandas, en las que aprovecha la velocidad de sus extremos.