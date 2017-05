Pasar revista... Y factura

Nunca entendí las quejas de la hinchada al director general del club, quien no tuvo nada que ver con la confección del equipo, y el único que advirtió cuando llegó Jiang que el primer objetivo era salvarse porque este año iba a ser "muy difícil". De los pocos que no vendió humo. Hombre de Mediapro pero también puesto por MBS, tiene la diana de Jiang sobre él. Pero no todo lo que vino de Catalunya era malo, ni tampoco le conviene al dueño-presidente levantar tan desde cero el club. Vaya a ser que le pase lo mismo que en esta temporada.

Me gustaría saber si Jiang Lizhang mantiene las palabras que dijo cuando llegó, que quería ser un aprendiz de Gino Pozzo. Convendría que diera la cara tras bajar al equipo. Después del descosido que le generó el italiano, es posible que matice aquel discurso. Evidentemente, el emporio que quiere montar con DDMC confirma que sigue con su intención, y además con una dimensión mayor, con gente de renombre y que conoce las ligas más potentes. Pero también ha entendido que, para llegar a eso a través de los clubes que compra, o adquiere en parte, debe equilibrar la balanza, algo que Pina sí entendió pero que Pozzo no quiso entender. La experiencia que ha tenido Jiang a 'crochetazo' limpio ha hecho que se pronuncie a través de Tony Adams diciendo que se van a fichar españoles. Por ahí, vale. Parece que ha entendido menos lo del entrenador. Quiere imponer un mediático frente a uno con experiencia, ¿pero cuánto había entrenador Guardiola antes de hacer historia en el Barça?

Era la prudencia de no anticipar acontecimientos en plena pretemporada la que impedía hablar del Granada como claro candidato al descenso. Pero ya en agosto se barruntaba que algo no iba bien, rematada con el positivo del Tin Angulo, la estrella. La guinda del equipo se cayó, y con ello todo el tinglado. Hay que señalar directamente a Pere Guardiola como perpetrador del fichaje de Paco Jémez, un entrenador de filosofía marcada y con la sinceridad tan a flor de piel que antes que palabras profería cócteles molotov. Que claro, incendiaron a una dirección deportiva en pañales, con Piru comportándose como el estudiante de matrícula, que se sabe la lección al 'dedillo', pero que luego es incapaz de aplicar sus conocimientos al trabajo diario. Juntar a dos caracteres tan distantes fue el primer paso hacia el fracaso, y de ese sólo tiene la culpa el fundador de Media Base Sports.

El club desmiente un requerimiento de pago a Pozzo

Fuentes autorizadas del Granada Club de Fútbol desmintieron ayer a esta redacción que al club haya llegado un requerimiento para el pago inmediato de 19 millones de euros a Gino Pozzo como uno de los plazos de la venta a Jiang Lizhang, una información que ayer emitió Onda Deportiva Granada, programa de Onda Cero Radio. En la misma también se dijo que el club había tratado de aplazar ese pago y que el inversor italiano se había negado. La entidad dice que eso es totalmente falso. Además, la misma emisora desveló que el club está aguardando a esta próxima jornada en Segunda División para saber si el Oviedo juega o no la fase de ascenso a Primera División, y que de no hacerlo, el entrenador del Granada CF sería Fernando Hierro. La opción que parecía más clara, José Luis Oltra, cotiza ahora a la baja, mientras que ha vuelto a ganar enteros Luis García Plaza. También pudo saber ayer este diario que en el Granada no han recibido aún notificación sobre la sanción al Tin Angulo ya que la propia Conmebol no la ha hecho oficial.