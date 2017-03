Pellegrino destaca la presión del Granada

El entrenador del Alavés, Mauricio Pellegrino, ha manifestado que el partido de hoy ante el Granada "es un gran desafío ante un equipo que ha ganado los dos últimos partidos en casa y con sus incorporaciones ha logrado capacidad de crear mucho peligro de local".

A juicio del técnico del Alavés, "el Granada hace un fútbol diferente más físico, muy agresivo, con mucha presión" y espera que sus hombres se puedan "adaptar a esa situación".

Asimismo, el argentino destacó "la capacidad individual" del conjunto de Alcaraz, que tiene "una cara diferente en casa respecto a cuando juegan fuera", y reconoció que han logrado "tener efectividad y mucho peligro".

"Me gustaría que el equipo tenga madurez, pero también humildad porque hoy en el fútbol cualquier equipo te puede ganar", insistió Pellegrino, quien aseguró que siguen "con la misma idea de crecer cada partido" porque "nunca" les ha sobrado nada.

Por otra parte, el técnico admitió que le gustaría seguir en el club vitoriano el próximo año y señaló en este sentido que una hipotética reunión con la dirección para negociar su renovación le llevaría "diez minutos". Así se expresó al ser preguntado en la rueda de prensa previa al partido de hoy por si tiene intención de seguir en el Alavés el próximo año. No no obstante, añadió que el entrenador "no puede entrar en la dinámica de los jugadores", ya que los que lideran al equipo se tienen que centrar "en el día a día" y en lo que tienen que hacer "para ganar".