Peores que el Lorca y el Sevilla Atlético

El próximo sábado podría ser matemática la exclusión del Granada CF de la fase de ascenso a Primera si se dieran los resultados adecuados. Un fracaso total, rotundo y absoluto, tanto a nivel deportivo como institucional. La falta de liderazgo y de estructura de club ha contagiado a una plantilla que en muchas jornadas hizo soñar, pero que se ha desfondado hasta niveles infames. Y es que no todo lo malo que suceda en las oficinas del club se debe reflejar de una forma tan abrupta en el terreno de juego. Los futbolistas también tienen buena parte de culpa de unos números escandalosos que hacen al Granada el peor equipo desde la jornada 29, en la que comenzó esta racha de resultados.

Si ya sobre el campo las sensaciones son de apatía y falta de dirección, las cifras de estos casi dos meses y medio de competición incompatibles con las de un equipo que se dice ser aspirante a algo. Seis puntos de 33 posibles. Una victoria en once partidos, tres empates y siete derrotas. Desde la jornada 29, jugada el 3 de marzo, y en la que el equipo entró en la actual dinámica de caída en barrena al perder en Lugo en el descuento por 2-1, los rojiblancos son colistas. Los peores de los 22 equipos de la Liga 1|2|3 antecedidos por el filial del FC Barcelona, con las mismas unidades y el mismo balance de goles: 10 a favor y 18 en contra.

El filial y los murcianos, descendidos hace semanas han sumado el doble que el Granada

Una racha horrible que no es solo achacable a Pedro Morilla, director de orquesta durante seis partidos. En este margen se cuentan los tres últimos choques de la era Oltra (tres derrotas seguidas) y los dos que hasta ahora lleva Miguel Ángel Portugal.

Un descenso a los infiernos que llama mucho la atención porque equipos como el Sevilla Atlético y el Lorca, virtualmente descendidos desde hace bastantes meses, acumulan mejores cifras que este Granada. El filial lleva 13 puntos con cuatro victorias y un empate, mientras que los de Fabri acumulan tres triunfos y tres igualadas. Con que los rojiblancos, equipo llamado a luchar por el ascenso, hubiera tan solo hecho los mismos guarismos que los dos peores equipos de la Liga en este periodo de tiempo, aún tendría sus posibilidades de play off intactas. Ni el cambio de entrenadores lo justifica.

Hay más datos terribles. En los últimos once partidos, el Granada ha metido 10 goles y recibido 18, bajando su media de anotados de 1,44 por partidos a 1,3, e incrementándose de forma dramática los recibidos: 16 en total, pasando de los 1,06 que encajaba hasta la jornada 29 a los 1,2 de los últimos 11 enfrentamientos. La media en estos dos meses y medio es de 0,9 goles marcados y 1,63 encajados.

Más leña. Cuando el equipo empezó esta racha en la jornada 29 estaba tercero, dos puntos por debajo del ascenso directo y tres por encima del corte del play off. Ahora está a 17 de la segunda plaza y a 6 de la sexta. Es decir, el Granada se ha dejado por el camino 15 puntos con los del ascenso y nueve con los de las eliminatorias. Además, siete equipos han adelantado a los rojiblancos en once jornadas. Llaman y mucho la atención de casos como Valladolid, Zaragoza y Sporting. Los rojiblancos han pasado de estar seis puntos por encima de castellanos y maños a estar seis y siete por debajo de ellos. El dato bestial es que ambos equipos, derrotados en esta segunda vuelta por el Granada en Los Cármenes y sin haber demostrado mucho, le ha recuperado 12 y 13 puntos respectivamente a los granadinos. Los asturianos, por su parte, le han remontado a los hombres de Oltra, Morilla y Portugal la friolera de 16 puntos. Esto en solo once partidos. Todos los equipos que estaban por debajo del Granada no solo le han recuperado puntos a los rojiblancos, sino que les han sacado una enorme ventaja. Aparte de los citados, los casos más llamativos, el Numancia le ha recuperado 11, el Cádiz 9, el Osasuna 8, el Oviedo 7 y hasta el Lugo, que todavía está por debajo de los granadinos, le ha arañado cuatro unidades.

Cuando tocaba pensar en la segunda plaza no se está ni entre los seis primeros. El fracaso tiene cifras absolutamente nítidas y contundentes. Tantas como para la asunción de responsabilidades.