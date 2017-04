Pepe Mel, al rescate

Nueve jornadas y 27 puntos en juego. Hoy Riazor mide el duelo entre dos equipos con urgencias, aunque con distinto nivel. El Deportivo de la Coruña es uno de los rivales a los que el Granada puede dar alcance. El conjunto blanquiazul tiene 27 puntos, 8 más que la plantilla de Lucas Alcaraz. Los rojiblancos no han conocido la derrota contra los gallegos desde que volvieron a Primera División, pero no les vale el empate. Todo lo que no sea recortar tres puntos con los clubes que marcan la línea entre el descenso y la permanencia sería una derrota para el cuadro visitante. El Deportivo, que empezó la temporada bajo el mando de Gaizka Garitano, buscó un revulsivo en Pepe Mel. El ex entrenador del Betis devolvió la confianza con un triunfo en casa contra el Barça, pero su equipo sigue en peligro. Únicamente la mala temporada de Sporting, Granada y Osasuna hace que la permanencia en Primera División esté muy por debajo de los 40 puntos. La salida de Lucas Pérez al Arsenal en verano no ha podido ser subsanada por ningún jugador y el Dépor echa de menos a su hombre de referencia el año pasado. Todo lo que no sea un triunfo local hoy significaría un pequeño fracaso en Riazor y la sentencia de que el Dépor tendrá que sufrir hasta el final para seguir un año más en Primera División. Una victoria blanquiazul lo alejaría a 11 puntos del Granada, por lo que prácticamente condenaría a los rojiblancos.

cambios

Pepe Mel apostó por salir de inicio con dos delanteros el pasado fin de semana en Mestalla, aunque no le salió bien, ya que cayó por 3-0. La baja de Joselu por sanción para hoy obligará al entrenador a modificar su esquema táctico. Tras varias suplencias, Çolak tiene todas las papeletas para ocupar la posición de mediapunta contra el Granada. Por delante estará Andone. Además, al lado del turco estarán Carles Gil y Fajr, mientras que el doble pivote puede estar formado por Bergantiños y Borges, que gozó de descanso ante el Valencia. El ex del Granada, que ha empezado a jugar ahora, aporta músculo, poderío aéreo y colocación, mientras que el costarricense pone la llegada. La defensa, formada por cuatro jugadores, estará compuesta por Luisinho, Sindei, Arribas y Juanfran, mientras que en portería estará Germán Lux.

sin presión

A pesar de la importancia del duelo de hoy Pepe Mel ha intentado quitarles presión a sus jugadores. El técnico declaró que "para nosotros no es una final, pero para el rival sí". El Deportivo puede dar un paso de gigante hacia la permanencia en caso de vencer, aunque una derrota no significaría ningún drama, ya que seguiría fuera del descenso. A pesar de ello, el técnico le pide a su plantilla "igualar la intensidad que tendrá el Granada".

balance

El conjunto blanquiazul echa en falta a un jugador de referencia en ataque. El máximo goleador del Dépor es Florin Adone con ocho tantos, pero nadie ha cogido el testigo que dejó Lucas Pérez. A pesar de ello, la solidez defensiva mantiene al equipo de Pepe Mel fuera del descenso. Los locales han encajado 46 goles en lo que va de competición, una cifra inferior a la que marcan equipos que lo superan en la clasificación como Valencia, Málaga, Betis y Las Palmas. Los gallegos también echan de menos la aportación en ataque de Ryan Babel, que dejó el equipo en el mercado de invierno. Los 31 goles anotados son una losa que pesa demasiado en un equipo que sólo ha podido celebrar seis triunfos.

sin un once tipo

El cambio de entrenador ha provocado que pocos jugadores se hayan podido consolidado como titulares indiscutibles tanto con Gaizka Garitano como con Pepe Mel. Únicamente la defensa es la zona que arroja menos dudas, ya que Sidnei, Juanfran y Raúl Albentosa han jugado siempre que han estado disponibles. El centro del campo y el ataque dejan más dudas, ya que se han repartido los minutos entre Fajr, Çolak, Borges, Mosquera, Guilherme, Joselu, Andone, Gil, Gama y Marlos Moreno. Pepe Mel buscará hoy velocidad y calidad a partes iguales con Fajr, Çolak, Andone y Gil.