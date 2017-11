Pesadilla con los de abajo

Que al Granada no se le den bien los equipos de abajo en Segunda División no es nada nuevo. Le está pasando esta temporada y le sucedió en la que se logró subir en 2011. En aquella, además, de forma tan pronunciada que, de haber cumplido con las expectativas en aquellos partidos, el ascenso quizás hubiera sido incluso directo en vez de en la promoción con el Elche. Los rojiblancos, además, están en la media de derrotas a estas alturas de Liga de los equipos que suben directamente a Primera. Es decir, que las alarmas no suenen todavía que el equipo está en números, aunque no como para marcarse un Levante.

La derrota contra el Sevilla Atlético, en el fondo, no es nada raro en los desempeños del Granada en Segunda División. Ya en la 2010-11, el equipo rojiblanco cedió siete de sus diez partidos de toda la temporada contra equipos del tercio medio-bajo de la clasificación, y solo cosechó tres derrotas ante equipos de arriba (Betis y Barça B fuera, y Valladolid en casa). Además, dos de aquellos fiascos fueron contra dos equipos que descendieron a Segunda B aquella Liga: una contra el Albacete por 2-1, aunque esta fue en la jornada 3, y la más sonada en Los Cármenes contra el Salamanca (0-1) cuando habían transcurrido ya 28 semanas de competición.

Este curso, de ocho partidos en los que el Granada no ha logrado ganar, siete de ellos han sido frente a conjuntos que están del séptimo puesto para abajo. Esta apreciación tiene dos lecturas. Una positiva que relativiza la derrota ante el filial sevillista porque tiende a igualar al equipo del ascenso con el actual, pero una negativa que indica la cantidad de puntos que ya se han escapado (17) ante rivales asequibles por clasificación y potencial.

Comparado con el Granada de Fabri, el de Oltra mejor sus datos también en derrotas cosechadas. A estas mismas alturas de Liga en 2010, los rojiblancos acumulaban cinco partidos perdidos de catorce jugados. O lo que es lo mismo, la mitad de los que perdieron al final de toda la temporada, que fueron diez. Este dato refleja que este Granada, lejos de empeorar pese a la sensación final que quedó tras caer ante el Sevilla Atlético, está todavía por encima en la comparación con el equipo que subió.

Pero este Granada no quiere subir vía fase de ascenso, si no por la avenida de los campeones, ocupando uno de los dos primeros puestos de la clasificación. Debe mejorar esos registros de la 2010-11 y lo está haciendo, y además se está pareciendo mucho al número de derrotas que llevaban los equipos que ascendieron directamente en las últimas siete temporadas. La media está en tres (3,14 marcan los datos de forma exacta) después de 14 jornadas. El equipo rojiblanco tiene los mismos partidos perdidos que el Rayo en 2011 (el del ascenso granadinista), el Leganés de 2016 y el Girona del curso pasado. Presentan peores números que este Granada el Deportivo y el Celta de 2012, que dieron el salto a Primera con cinco derrotas de 14 partidos, al igual que el Betis de 2014 y el Alavés del año siguiente. Los 'ascensores' que presentaban mejor balance de derrotas fueron el Levante del año pasado, que solo cayó una vez, y curiosamente el Sporting de la 2014-15, que solo perdió dos partidos en toda la temporada pero que acabó subiendo directamente de milagro porque empató nada menos que 19 partidos.

Eso sí, para que el Granada esté en la media de encuentros con derrota con los que suben directamente a Primera (8,28), de aquí a final de Liga puede permitirse perder cinco envites, algo más de la mitad de los que lleva hasta ahora. Hay ocho equipos de los de los catorce que han subido en las últimas siete temporadas que se han plantado en Primera superando esa media. Con nueve derrotas a final de Liga subieron Betis y Rayo (2011), Deportivo y Celta (2012), Eibar (2014) y Alavés (2016); mientras que con once ascendió el Deportivo de 2014 y con nada menos que 12 el Girona la pasada campaña.