Piru confirma que Oier se irá

Además, según dijo ayer Piru, "trabajamos 24 horas para intentar mejorar la plantilla, crear un poco más de ilusión en el entorno y en nosotros mismos, y seguramente antes del lunes habrá alguna novedad más". Esas novedades tendrán que pasar antes el filtro de las salidas. De los candidatos a abandonar la plantilla rojiblanca están Javi Márquez, al que pretende el Mallorca de Segunda División sin que el club confirmase tal extremo. De la misma manera que tampoco se pronuncia sobre la información publicada en As que hace referencia a un posible bloqueo a la salida de Alberto Bueno, y menos para el Leganés, rival directo de los rojiblancos por la salvación.

Fue en el contexto de la presentación de Adrián Ramos cuando Javier Torralbo 'Piru', director deportivo del Granada, ofreció la última hora sobre los movimientos que afectan al equipo, ahora centrados en las salidas para dejar huecos libres en la plantilla para nuevas llegadas. Parece cercano el adiós del portero Oier Olazábal. Aunque hace unas semanas se decía que era "imposible" que el guipuzcoano abandonara el club, Piru confirmó ayer que "Oier va a salir, pero no sabemos si antes del viernes -por hoy-". La fórmula que había ganado enteros en las últimas horas era una cesión al conjunto levantinista con opción obligatoria de compra a final de temporada. En su defecto, el Granada tiene apalabrado al guardameta del Nacional de Madeira Rui Silva.

Boga, Javi Márquez y Koné siguen siendo duda para mañana

El extremo francés Jérémie Boga, el centrocampista griego Panagiótis Koné y el centrocampista Javi Márquez se ausentaron ayer por lesión del entrenamiento que el Granada completó en la Ciudad Deportiva. Esta terna permanece en el apartado de dudas para el encuentro que los rojiblancos disputarán mañana (13:00 horas) contra el Villarreal. La ausencia de estos tres jugadores por problemas físicos fue la principal novedad de la sesión que ayer por la mañana completó la escuadra que dirige Lucas Alcaraz para seguir preparando el choque en tierras castellonenses, el primero de la segunda vuelta de Liga. Boga no pudo trabajar al mismo ritmo que sus compañeros por un problema muscular en el tibial anterior de la pierna derecha, mientras que Koné presenta molestias en el gemelo derecho. Aunque este pudo saltar al césped, tan solo hizo trabajo de recuperación con el preparador físico José Alfonso Morcillo. El catalán Javi Márquez, al que se busca salida, no entrenó por una sobrecarga en el aductor mayor de la pierna derecha, según el parte médico ofrecido por la entidad. Los tres jugadores quedan pendientes de evolución, por lo que será esta mañana cuando se decidirá si están disponibles o no para poder jugar contra el Villarreal. En principio, parece más segura la baja del heleno, que retrasaría una semana su debut. En el capítulo de recuperaciones, Alcaraz pudo entrenar con el defensa uruguayo Gastón Silva pese a que se mantiene aquejado de una lumbalgia que le impidió ejercitarse el miércoles, y que le obliga a seguir un tratamiento de fisioterapia. La sesión fue suave y poco exigente para los jugadores, que hoy trabajarán a puerta cerrada. Tras la práctica, Alcaraz ofrecerá la convocatoria para Villarreal.