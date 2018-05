Pobre entrada y protestas

Decía Fernando Torres el viernes durante la celebración del título europeo conseguido por el Atlético de Madrid que nunca llevó con más orgullo la bandera del club colchonero que "cuando no la quería nadie". Hay un buen número de aficionados rojiblancos, esos denominados 'filipinos', que estuvieron junto al club de sus amores cuando estaba en una agonía de la que, al final, salió y que, por supuesto, acudieron al choque de ayer, como hacen siempre. Sin embargo, otro grupo de seguidores y abonados granadinistas no pisaron el estadio contra el Reus.

Es difícil concretar cuántos de los habituales que faltaron lo hicieron agarrándose a esa medida alentada durante la semana por algunos de los seguidores más enfadados que pedían no acudir al Nuevo Los Cármenes como medida de protesta por la mala marcha del equipo.

Alejandro BolívarAficionadoAlejandra VarelaAbonadaManuel García PeñistaBeatriz BermúdezAbonadaJesús OrtizAbonadoMartín RuizAbonadoJosé Luis EspadaforAficionadoBlas OliverAbonadoElena MarfilAficionadaDiego AguileraAbonadoNiethi CámaraAficionada

Comuniones, fin de semana de playa, trombas de agua vespertinas o, simplemente, hastío y desgana por lo visto en los últimos partidos, o el hecho de estar ante un duelo intrascendente. Había razones más que de sobra para no acudir al Granada-Reus más allá de la medida de protesta solicitada por algunos. Eso sí, por encima de todo, el amor al escudo como razón para sí ir, como miles hicieron.

Por unos u otros motivos, el choque de ayer registró la entrada más pobre del curso en el coliseo del Zaidín. La fría llegada del bus del equipo más de hora y media antes de empezar el partido, con la calle de acceso al estadio sin cortar, pese a que siempre estaba con paso restringido, ya vaticinaba el pobre ambiente.

Al final fueron poco más de seis mil (6.068 según cifras oficiales) los seguidores que presenciaron el choque, manifestando la mayoría su descontento con el papel del equipo este curso y con no haberse cumplido los objetivos planteados.

En cuanto al ambiente registrado en el estadio durante el duelo, los primeros pitos de la tarde, cuando se ofreció por megafonía la alineación del Granada, ya dejaron claro que ir no significa estar de acuerdo con lo visto hasta ahora. La pésima racha del equipo ha hecho mella y ha puesto a de uñas a la grada, que recibió al equipo con silbidos y pañuelos, incluso durante el himno.

Un pequeño número de integrantes de la grada de animación permaneció todo el partido animando al Granada, mientras que la pasividad y los pitos ante pases fallados u ocasiones del rival fue lo predominante en una tarde en la que el granadinismo demostró su hartazgo.

La pregunta¿Qué le parece no venir al estadio o no animar como medida de protesta por la mala temporada del Granada? ¿Qué adjetivo pone al papel del equipo esta campaña?

"No acudir al campo es una tontería porque si pagas tu abono es para ver fútbol y estás perdiendo el dinero si no vienes. A mí me ha venido bien la mala temporada que han hecho porque han bajado los precios de la entradas y en los últimos partidos he comprado entradas para traer a los chiquillos".

"Yo siempre que pueda voy a venir a ver a mi Granada porque es lo mejor que hay en el mundo. La temporada iba bien pero ha podido la presión a los jugadores en los últimos partidos. No tenían que haber echado a Oltra".

"Respeto a los que no han venido o no animan, pero yo vendré y animaré. El verdadero aficionado se ve en los malos momentos como ahora, aunque es verdad que la temporada ha sido muy decepcionante".

"La gente no viene porque está muy decepcionada y con razón. Todos esperábamos más de esta temporada. Lo de animar, creo que aquí se anima lo normal, más que en muchos campos pero menos que en otros".

"Me hace gracia cuando dicen que el Granada tiene la mejor afición del mundo. Eso no es verdad, el equipo va mal y mira, mucha menos gente. Hay que valorar que estamos en Segunda e intentar hacer bien las cosas para subir el año próximo".

"Yo he venido hoy porque los niños siempre quieren venir, sino no hubiera venido. La temporada ha sido penosa y creo que el gran error fue destituir a Oltra. Desde entonces todo ha ido a peor y los jugadores no creían en los entrenadores nuevos".

"Creo que hay que venir a apoyar al equipo siempre que se pueda, por lo que no estoy de acuerdo con esa medida. Lo de animar es otra cosa. Vienes pero no animas si no estás de acuerdo con lo que ves. El año ha sido malo porque los objetivos eran muy ambiciosos".

"Es normal que la gente no venga y que no anime porque ni los jugadores ni los directivos se lo merecen. Los jugadores a la calle y la directiva que dimita, lo pensamos muchos".

"No sabía que la gente no viene como protesta. Yo he venido porque me han regalado la entrada. Mi novio dice que la temporada ha sido para llorar".

"Va a haber poca gente porque hay muy poco ambiente. Me parece normal porque es lo que se merece el equipo, aunque yo siempre que pueda vengo".

"Ha sido una temporada lamentable y es normal que la gente ni venga al campo ni anime".